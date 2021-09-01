Байден оценил бегство американцев из Афганистана: «Чрезвычайно успешная операция»

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

В день, когда, по данным Пентагона, в Афганистане не осталось ни одного американского военнослужащего, президент США Джо Байден выступил в Белом доме с очередным разъяснением по поводу окончания 20-летнего присутствия войск США в Афганистане.

Спешную и хаотичную эвакуацию американских граждан, дипломатов, иностранцев и афганцев, сотрудничавших с воинским контингентом, Байден назвал «чрезвычайно успешной операцией». Он не стал напоминать о том, что в ходе этой «операции» погибли десятки людей. И вообще, по его словам, это была «не миссия войны, а миссия милосердия».

Вывод американских войск из Афганистана глава Белого дома назвал событием, завершившим исторический этап внешней политики США.

- Это решение не просто про Афганистан, это решение об окончании эры крупных военных операций, целью которых было переустройство других стран. – сказал он, пообещав, что теперь Вашингтон переориентируется на другую стратегию – «беспощадную, прицельную и высокоточную».

В очередной раз Байден повторил, что решение о выводе американских солдат из Афганистана было «верным, мудрым и лучшим», а сама война уже давно не отвечала американским интересам.

За два десятилетия военной кампании США потеряли убитыми в Афганистане 2461 человека (военных и гражданских лиц), еще более 20 тыс. американцев были там ранены.