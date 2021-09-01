США бросили в Афганистане переводчика, который спас Байдену жизнь 13 лет назад

WSJ: США не вывезли из Афганистана переводчика Мохаммеда, который 13 лет назад спас Байдена Фото: REUTERS

Американские военные, в спешке покидавшие Афганистан, отказались эвакуировать семью переводчика Мохаммеда, принимавшего в 2008 году участие в спасении трех сенаторов США, среди которых был и Джо Байден.

Девять лет назад вертолет, в котором находились Джо Байден, Джон Керри и Чак Хейгел совершил вынужденную посадку во время бури в горах Афганистана. Сенаторы летели из Пакистана в Кабул, однако непогода не дала им добраться до места назначения.

На помощь к высокопоставленным чиновникам отправились военнослужащие из 82-й воздушно-десантной дивизии США. С ними находился и Мохаммед, вынужденный теперь прятаться вместе с семьей от захвативших власть в Афганистане талибов*, которые видят в нем пособника американского режима.

Из-за сотрудничества с американскими властями жизни переводчика и его близких угрожает реальная опасность. Понимая это, он пытался и ранее вывезти жену и четырех своих детей из Афганистана, но бюрократические проволочки так и не дали ему этого сделать.

После захвата талибами* Кабула Мохаммед вместе с семьей отправился в аэропорт, но и здесь его ждала неудача – американские военные согласились выпустить лишь его, без жены и детей.

«Здравствуйте, господин президент. Спасите меня и мою семью. Не оставляйте меня здесь», – приводит слова Мохаммеда The Wall Street Journal.

«Талибан»* активизировался в Афганистане после заявления США о выводе своих войск из страны. Меньше двух недель понадобилось бойцам движения, чтобы полностью захватить государство, включая столицу. 31 августа США, в полном соответствии с требованиями новых властей Афганистана, объявили об окончании эвакуации, а представитель талибов* Забиулла Муджахид объявил о полной и безоговорочной победе.

После появления публикации официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки пообещала оказать содействие эвакуации Мохаммеда.

* - террористическая организация и ее члены, запрещенные в РФ