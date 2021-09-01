15 тысяч рублей военнослужащим в сентябре 2021: кто получит «путинские» выплаты и что для этого нужно сделать

Выплата будет единовременной и составит 15 тысяч рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

В сентябре практически все, кто носят погоны, получат единовременные выплаты — 15 тысяч рублей. Соответствующие указы (один касается военнослужащих, другой — лиц, проходящих службу в полиции и других государственных органах) уже подписаны президентом Путиным.

- По отдельным категориям государство должно предпринять прямые меры поддержки, и к таким категориям, безусловно, относятся военнослужащие и приравненные к ним, - заявил глава государства на встрече с представителями «Единой России». - Поэтому, думаю, будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года в среднем 15 тыс руб.

Президент отметил, что инфляция оказалась выше ожидаемой.

- Исходили из того, что будет в районе 4 процентов, сейчас — 6,5, и, конечно, нужно подтянуть и денежные доходы отдельных категорий граждан, - пояснил Путин.

Но дело не только в инфляции: военные, по словам президента, это «особый отряд».

- Государство, вне всяких сомнений, должно эту категорию наших граждан всячески поддерживать, тем более, что они выполняют важнейшую государственную функцию по защите Отечества и наших людей, наших граждан, в целом нашей страны, - пояснил Путин.

Итак разберемся в подробностях.

СКОЛЬКО ВЫПЛЯТЯТ

Выплата будет единовременной и составит 15 тысяч рублей. Кстати, в указах уже не говорится, что это среднее значение. Значит, 15 тысяч, ни больше, ни меньше.

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ

- Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.

- Курсантам военных училищ профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования, не заключившим контракт о прохождении военной службы.

- Прокурорам, сотрудникам Следственного комитета РФ, сотрудникам органов внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии и имеющим специальные звания полиции, лицам начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи.

КОГДА ПРИДУТ ДЕНЬГИ

Выплата будет производиться в сентябре 2021 г. Важная деталь — средства будут перечислены только тем, кто проходил службу по состоянию на 31 августа 2021 г. Это касается как военных, так и находящихся на государственной службе. То есть, если кто-то наденет погоны в сентябре этого года, выплата ему не достанется. Стаж и звание значения не имеют.

А НЕ ОТБЕРУТ В СЧЕТ ДОЛГОВ И АЛИМЕНТОВ?

В указах президента отдельным пунктом оговорено, что из этих выплат не производятся удержания на основании исполнительных документов, решений судов и других органов и должностных лиц.

КТО НЕ УСПЕЛ — НЕ ОПОЗДАЛ

С выплатами у нас всякое бывает, так что не исключены задержки. Президент предусмотрел и такие ситуации. В указах говорится, что «если единовременная денежная выплата не была осуществлена в сентябре 2021 г., ее выплата может быть произведена позднее».

КОМУ ПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ?

Никаких заявлений вообще писать не надо. Военным выплаты будут осуществляться на основании приказов командиров воинских частей, а работникам федеральных государственных органов — на основании приказов руководителей организаций.

ЕСЛИ СОТРУДНИК ПОГИБНЕТ — ЧТО БУДЕТ С ВЫПЛАТАМИ?

Военная служба и работа в правоохранительных органах связана с риском для жизни. Что будет если сотрудник или военнослужащий, имеющий право на выплату, уйдет из жизни? В случае смерти сотрудника правоохранительных органов деньги поделятся поровну между супругой (супругом), детьми и родителями, пояснил kp.ru начальник юридического отдела московского профсоюза работников полиции Игорь Гришаков. Не наследники, а именно эти категории. А у военнослужащих несколько по-другому. Приоритет за супругой, затем идут дети, а если умерший не имел ни детей, ни жены (мужа), то деньги достанутся родителям.

ЕЩЕ И НАЛОГИ УДЕРЖАТ?

Такие единовременные выплаты, как и другие виды материальной помощи, налогом не облагаются. Так что ничего с 15 тысяч платить не потребуется.

А СОЛДАТАМ-СРОЧНИКАМ ДАДУТ?

Про тех, кто служит по призыву, в указе президента ничего не говорится. Названы только курсанты и военнослужащие, заключившие контракт.

ВО ЧТО ЭТО ОБОЙДЕТСЯ БЮДЖЕТУ

Военных и силовиков у нас 2,6 млн человек. Нетрудно подсчитать, что если каждому выплатить по 15 тыс руб, то это обойдется бюджету примерно в 40 млрд руб. А если учесть еще и по 10 тысяч руб пенсионерам («КП» о них писала), то с учетом того, что у нас 45 тыс пенсионеров, на круг получится почти 0,5 трлн рублей.

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