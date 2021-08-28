10 тысяч рублей пенсионерам в сентябре 2021: кому и когда придет "путинская" выплата

Для пенсионеров предусмотрено повышение пенсии на тысячу рублей, превышающее инфляцию Фото: Мария ЛЕНЦ

В сентябре российские пенсионеры получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Эти деньги должны компенсировать потери от роста цен нынешнего года.

- Для пенсионеров предусмотрено повышение пенсии на тысячу рублей, превышающее инфляцию. Но сейчас эта тысяча инфляцией подъедается. По набору продуктов, покупаемых пенсионерами, инфляция больше 6,5%, - объяснил глава государства решение о новой мере соцподдержки.

Президентский указ «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию» уже подписан. Отвечаем на главные вопросы о новой выплате.

Кто и когда получит деньги

Выплата в 10 тысяч рублей положена гражданам, которые постоянно проживают в России и по состоянию на 31 августа 2021 года уже получают пенсию.

Деньги полагаются всем пенсионерам: и работающим, и вышедшим за заслуженный отдых, а также тем, кто получает пенсию по инвалидности и потере кормильца. Выплату получат и те россияне, кому назначены пенсии от силовых ведомств (МВД, Минобороны и т. д.).

- Те граждане, которые получают пенсию на карту, получат данную выплату уже в конце следующей недели, - сказал 26 августа министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании по реализации указа президента о единовременной выплате пенсионерам. И уточнил, что речь идет про 30 млн 700 тысяч человек.

Министр также сообщил, что в России 12 млн 700 тысяч человек получают пенсию на дом. Они получат выплату одновременно с пенсией, начиная с 3 сентября.

Какое ведомство будет платить

Не всем пенсионерам платит ПФР. Больше 2,5 млн человек получают пенсии по линии Министерства обороны, Федеральной службы исполнения наказаний, МВД, Национальной гвардии, Государственной противопожарной службы. «Путинские» 10 тысяч в сентябре выплатит та же структура, которая перечисляет и обычные пенсии.

Россиянам, получающим две пенсии, одну из которых платит ПФР, единовременная выплата полагается только один раз. Ее выплатит Пенсионный фонд.

Нужно ли писать заявление

Нет, не нужно. Согласно тексту президентского указа, деньги должны быть перечислены «органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле, без подачи гражданами заявления об осуществлении единовременной денежной выплаты».

Придется ли платить налоги с этой суммы

Нет, не придется. Согласно статье 217 Налогового кодекса РФ, суммы единовременных выплат (в том числе в виде материальной помощи) налогообложению не подлежат.

Что будет, если не получить 10 тысяч в сентябре

Тем россиянам, которые получают пенсию на карту, беспокоиться не о чем: деньги сами их найдут. Но этот вопрос может возникнуть у тех, кому приносят пенсию домой.

Как написано в президентском указе, «если единовременная денежная выплата не была осуществлена в сентябре 2021 года, ее выплата может быть произведена позднее». Так что если по какой-то причине в сентябре пенсионер не сможет получить деньги, никуда они не исчезнут и будут дожидаться своего владельца столько, сколько потребуется.

Кому достанется выплата, если пенсионер умрет

Если это случится до 31 августа, деньги никто не получит. Если пенсионер умрет после 31 августа, не успев получить ни пенсию, ни единовременную выплату, деньги достанутся его родственникам.

Может ли банк списать эти деньги в счет долга

Хочет, но не может. Этот момент прописан в президентском указе отдельно: «Из суммы единовременной денежной выплаты удержания на основании исполнительных документов, решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, решений судов о взыскании сумм пенсий и иных социальных выплат вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке, не производятся».

Это условие возникло в указе не просто так. В августе родителям школьников в возрасте от 6 до 18 лет начали перечислять «президентские» выплаты - также по 10 тысяч. И выяснилось, что деньги дошли не до всех. Некоторые банки автоматически их сняли - например, в счет просроченных долгов. Президент распорядился вернуть деньги и прописать в законах запрет на списание средств социальной поддержки.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Военным - по 15 тысяч

Единовременную «президентскую» выплату получат не только пенсионеры. Путин также предложил выплатить по 15 тысяч каждому военному, независимо от звания, должности и выслуги лет. Цель выплаты та же самая - компенсировать рост цен нынешнего года.

- Предполагалась индексация (зарплат военнослужащих. - Ред.) под прогнозируемую инфляцию 4%. Но фактическая инфляция оказалась 6,5%. Запланированной индексации недостаточно. Предлагаю сделать единовременную выплату военным по результатам года - в среднем 15 тысяч рублей. Всем военнослужащим, - сказал президент, «анонсируя» новую выплату.

- Индексация окладов военнослужащих производится отдельным распоряжением главы государства. В прошлом году такой всеобщей индексации в армии не было, и поэтому сейчас она назрела, хотя бы в виде единовременной выплаты, - пояснил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Путин также предложил распространить эту выплату и на курсантов, и на сотрудников правоохранительных органов.

ВОПРОС РЕБРОМ

Не вырастут ли цены?

Многие видные экономисты, включая главу Центробанка Эльвиру Набиуллину, среди главных причин нынешней инфляции называют рост спроса. Дескать, россияне стали покупать больше товаров (в том числе благодаря социальным выплатам) и продавцы перестали сдерживать цены. Есть ли риск, что новая выплата подстегнет инфляцию?

- Я думаю, что нет. Наши пенсионеры - люди в массе своей бережливые. Вряд ли они будут резко увеличивать свой уровень потребления. Подозреваю, что многие эти деньги сберегут и не будут сразу тратить, - говорит Александр Сафонов.

ПОДСЧЕТ

Во сколько обойдутся бюджету эти выплаты

- Давайте посчитаем. У нас 39 млн пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости. И еще 6 млн военных пенсионеров и тех, кто получает персональные пенсии после государственной службы. Если все они получат по 10 тысяч рублей, это уже затраты в размере 450 млрд рублей. Если добавим к ним 2 млн военнослужащих, росгвардейцев и других приравненных лиц, то суммарные расходы бюджета будут около полутриллиона рублей. Это очень большие деньги, - говорит проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Для сравнения: это в два с лишним раза больше, чем направили на единовременную «президентскую» выплату родителям школьников (также по 10 тысяч рублей). Средства на новую выплату будут выделены из «дополнительных доходов» федерального бюджета. У государства эти деньги есть: средства для выполнения президентских указов можно взять из резервного фонда правительства. Туда направляются «сверхплановые» доходы от нефти и газа. А доходы эти только растут: цена «черного золота» этим летом поднялась до максимума за два года, а с 1 января выросла уже почти на 40%.

КСТАТИ

Соцподдержка не считается доходом

«Получение гражданином единовременной денежной выплаты не учитывается при определении его права на получение иных выплат и при предоставлении ему мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации», - написано в президентском указе.

Поясним, что это означает. Пенсионеры, чья пенсия ниже прожиточного минимума, получают доплату из бюджета. Она «доводит» сумму до размера прожиточного минимума. Но если человек получает какой-то доход, который в сумме с пенсией превышает прожиточный минимум, эта доплата ему не положена. Так вот, эти 10 тысяч при расчете учитываться не будут, и россияне с маленькой пенсией получат доплату, как и положено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как получить наследство в 2021 году: пошаговая инструкция с советами экспертов

Выясняем, порядок действий, чтобы получить наследство в 2021 году, и какие подводные камни могут быть на этом пути. Пошаговая инструкция (подробности)