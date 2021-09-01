Надежда Баталова: «Мы не позволим Цивину и Дрожжиной уйти от уголовной ответственности»

Старшая дочь Алексея Баталова Надежда. Фото: Михаил ФРОЛОВ

30 августа Мосгорсуд окончательно вернул младшей дочери народного артиста СССР её имущество. Теперь это решение гражданского суда ляжет в основу уголовного дела о мошенничестве, в котором обвиняют супругов Михаила Цивина и Наталью Дрожжину. Поскольку сделки с имуществом Марии Баталовой были заключены под влиянием обмана. И факт обмана зафиксирован решением суда.

В ток-шоу «Пусть говорят», где обсуждалась эта резонансная тема, пришла старшая сестра Марии – Надежда Баталова. На вопрос ведущего Дмитрия Борисова, какого наказания заслуживают Цивин и Дрожжина, она ответила: «Мы не позволим Цивину уйти от уголовной ответственности».

Надежда считает, что недавнее решение Мосгорсуда – это только начало процесса над обидчиками Маши.

- Цивин и Дрожжина уже наказаны тем, что они потеряли репутацию. Это важно для любого человека. Для них – тем более, это связано с их бизнесом, - сказала Надежда. - Уголовного суда над ними еще не было, расследование дела идет со скрипом. Цивин пользуется своими связями в правоохранительных органах, о чем он неоднократно рассказывал. Он будет бороться до конца, ему нечего терять.

Михаил Цивин и его жена актриса Наталья Дрожжина. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Михаил Цивин и Наталья Дрожжина часто говорили в интервью, что между старшей дочерью Алексея Баталова Надеждой и вдовой Гитаной Аркадьевной отношения сложные. Что Гитана недолюбливает Надежду.

- Никакого разлада между мной и Машей, между мной и Гитаной никогда не было. Просто Маше, когда она была маленькой, нельзя было делать прививки. По этой причине в детстве к ней не пускали других детей. Опасались инфекций – кори, ветрянки. Это было для Маши смертельно опасно. Так сказал врач и в это свято поверила Машина бабушка, мама Гитаны. Поэтом семь двоюродных сестер (дочери младшего брата Алексея Баталова - Бориса Ардова – Ред.) с Машей не общались. Они не могли прийти в дом. Но мы никогда не ссорились, ничего не делили.

Наталья Дрожжина не раз говорила, что Гитана Аркадьевна настаивала на договорах ренты на квартиры, которые были заключены между Дрожжиной и Марией Баталовой, чтобы «ничего не досталось Надьке».

- Я об этом никогда не думала, - сказала Надежда. – Раз папа решил составить такое завещание, значит пусть так и будет. Лет 25 назад папа меня спросил: ты не против, чтобы дачу я записал на Машу? Я, конечно, была не против…

Надежда считает, что Цивин очень хотел с ней дружить: «Вертелся вокруг меня. Он вел себя бесцеремонно, громко, был любопытен». Она вспомнила, как на одном из застолий в ЦДЛ, на которое пришел Цивин, это было в 2013 году, она подошла к отцу и спросила про Цивина: а кто этот дядька? И Баталов ответил: «Откуда я знаю».

- Они (Цивин и Дрожжина) появились в окружении отца в 2013-м году. Да, у папы были провалы в памяти, он мог забыть кого-то. Но Цивин заблуждается, когда говорит, что папа хотел назначить его душеприказчиком Маши. Папа повторял это как мантру всем, кто был рядом. Цивин – не единственный, а один из многих, кому он это говорил. Возможно эти слова Цивина как-то растрогали, но он просто не знает, что папа говорил это многим-многим другим людям.

Надежда рассказала, когда Алексея Баталова не стало, Цивин и Дрожжина «торчали у Гитаны с Машей каждый день, а я приходила раз в месяц. Цивин ко мне относился настороженно».

Надежда ответила на вопрос, что она думает о Татьяне Вороновой. Это подруга семьи, которая «отогнала» Цивина и Дрожжину от Баталовых, и на которую те подали заявление в полицию.

- Я хочу поклониться Татьяне за то, что она первая пришла на помощь. Она взяла все в свои руки. Она включилась в эту историю на полную, - сказала Надежда. - Ее вызывали на допрос в следственный комитет, она прошла через очень многое. Хочу сказать одно: папа Татьяну очень ценил и доверял ей. Татьяна Воронова - друг нашего дома в течение 20 лет или даже больше...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обвиняемая в мошенничестве с имуществом Баталовых попала в поле зрения уголовного розыска еще в 80-ые годы

О свадьбе Натальи Дрожжиной и цыганского артиста Бориса Буряце рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам 2-го (убойного) отдела МУРа Игорь Васильев (подробности)