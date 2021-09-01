София Ротару без волос стала неузнаваемой

Певица София Ротару. Фото: Мила СТРИЖ

Певицу Софию Ротару поклонники привыкли видеть при параде и макияже на сцене. 74-летняя артистка может похвастаться подтянутой фигурой и моложавым лицом. Визитной карточкой звезды стали ее роскошные каштановый волосы до плеч. Однако на одной из фотографий знаменитость просто не узнать.

София Ротару показала, как выглядит вне сцены. На фотографии, которую она разместила в блоге, ее не узнать. София Михайловна предстала без привычной копны волос. На ее голове - шапочка. Глаза она прятала за солнечными очками.

София Ротару со своим сыном Русланом. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В кадре она запечатлена со своим сыном Русланом Евдокименко, отметившим недавно 51-летие. Звездная мать считает отпрыска своим главным счастьем и гордостью.

Ротару, к слову, всегда славилась не только своими хитами, но и неувядающей красотой. Внешний вид певицы не раз вызывал бурные дискуссии. Многие не верят, что в ее годы можно так роскошно выглядеть. По мнению поклонников, вокалистка использует специальную силиконувую маску. Мол, именно в ней кроется рецепт вечной молодости Софии Михайловны.

Якобы пластический грим - маску - сделали артистке лет девять назад. В ней хуторянка появляется на людях. А перед этим гримируется часов по пять. Дескать, именно столько требуется для наложения пластического грима, который обычно используют артисты в пародийных шоу, чтобы перевоплотиться в другого человека.

Сама певица не раз признавалась: секрет ее молодости - в хороших генах. В свою очередь, ее концертный директор Сергей Лавров отмечал, что артистка ведет здоровый образ жизни и сидит на диете.