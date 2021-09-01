Эксперт по лжи: Зеленский на встрече с Байденом вел себя так, как будто его достала политика

Встреча Байдена и Зеленского в США. Фото: REUTERS

Пусть и с небольшой задержкой, но встреча Байдена с Зеленским в овальном кабинете Белого дома все-таки состоялась. Протокольная часть была по традиции небольшая. Первым на правах хозяина говорил американский лидер. Он заявил, что Вашингтон и Киев возобновляют работу комиссии по стратегическому партнерству, напомнил про пакет помощи на оборонку в $60 млн, заверил, что у США и Украины схожая система ценностей, а еще сказал, что снова хочет на Украину.

Владимир Зеленский же снова просил: помочь в освобождении "пленных украинцев", урегулировать то, что происходит в Донбассе, разобраться с Крымом. И конечно же заявил, что США – стратегический партнер. Гость долго готовился к этой встрече, он старается держаться уверенно, но у него получается с трудом, считает психолог, физиогномист Ирина Куршакова:

- Видно, что Зеленский он прошел очень много тренингов по ведению переговоров. Даже позиция его ног — выученная. Они стоят, как у уверенного человека, а руки говорят о сомнении. Даже когда ему разрешили снять маску, он этого не сделал. В состоянии тревоги человек не всегда все сразу понимает. Потом он её все-таки снял, теребит её - это волнение. Глаза опущены и в этот момент он даже не понимает о чем идет речь, хотя владеет языком.

. Фото: REUTERS

Хотя шел украинский лидер на встречу в хорошем расположении духа, уверена эксперт:

- Когда Зеленский выходил из машины, он был уверен. Мужчина, который его встречал, пожимал ему руку двумя руками. У Зеленского была большущая надежда. Но когда заговорил Байден, его надежда сильно поугасла. Он стал выше закидывать подбородок, поднимать высоко глаза.

О разном статусе в переговорах говорит даже посадка президентов.

- Зеленский сел очень глубоко в кресло, вроде как уверенно, но все жесты говорят, что он в ожидании, - рассказала kp.ru Ирина Куршакова. - У него слишком много суеты даже в понятии «сидеть в кресле». Он переживает. Его минус — молодость. Байден тоже сидит глубоко, но четко. Без суеты. У него четкие руки и взвешенные движения. Для него это формальная встреча, для Зеленского — большие надежды.

. Фото: REUTERS

Но главное, в поведении украинского лидера, что он всё понимает.

- Есть момент, когда Байден буквально показывает кулак мальчику, который должен его слушаться, - обращает внимание физиогномист. - После этого Зеленский поворачивается к переводчику, а потом смотрит на свои ботинки. Под каблук. Его достала эта политика, ему надоело быть марионеткой. И он опирается на левую руку. Это говорит о том, что на сегодняшний момент его поддерживает семья. Не политический эстеблишмент, а именно семья, близкие люди. Они опора. И поэтому он не сломался.

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