Евросоюз требует от афганских беженцев не ехать в Европу

B ЕС пообещали оказать материальную помощь странам Центральной Азии, которые согласятся принять беженцев из Афганистана Фото: REUTERS

Глава министерства Дании по делам иммиграции и интеграции Маттиас Тесфайе заявил, что беженцам из Афганистана надо оставаться дома, а не пытаться пробраться в Европу. По его словам, афганцам стоит ожидать, пока Евросоюз не наладит им помощь на месте, передает euobserver.com.

В ходе внепланового заседания Совета Евросоюза на уровне глав министерств внутренних дел Тесфайе выступил с заявлением, в котором призвал коллег не повторять ошибок 2015 года, а приложить все усилия для того, чтобы стабилизировать ситуацию в Афганистане и соседних с ним странах и наладить доставку нуждающимся всего необходимого.

«Политические сигналы очень важны. Люди не должны приезжать в Европу. Люди должны оставаться в своем регионе», – заявил Тесфайе.

Датский министр считает, что для оказания эффективной помощи афганцам необходимо чтобы международные организации в регионе хорошо финансировались – это позволит соседним с Афганистаном странам справиться с ситуацией в течение нескольких лет. В противном случае, предупреждает Тесфайе, волна беженцев двинется в Европу.

Также министр обратил внимание на необходимость укрепления государств, находящихся на внешних границах Евросоюза.

Кроме того, в ЕС пообещали оказать материальную помощь странам Центральной Азии, которые согласятся принять беженцев из Афганистана.

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