Собаки, брошенные американцами, будут служить талибам*

Боевики Талибана* возле собачьих клеток в аэропорту Кабула. Фото: Александр КОЦ

Пробка отчаяния

«Молчаливый Боб» (как я называю талиба*-охранника, дежурящего у нашего жилища), узнав, куда мы направляемся, даже просиял своим обычно постным лицом. Жестами, не терпящими возражений, он объяснил, что будет сопровождать нас в этом коротком вояже. И никакие аргументы против этой затеи им не принимались.

Дядя в тюрбане неопределенного возраста, со смоляной бородой и прожигающими глазами ловко запрыгнул в кузов пикапа, поставил сошки пулемета Калашникова на кабину и жестом показал: «Следуйте за мной». Он не мог пропустить первую экскурсию в кабульский аэропорт, только что занятый его соратниками, которые накануне праздновали это событие из всех стволов, начиняя небо свинцом. «Боб» в ту ночь тоже не совладал с эмоциями и выпустил на радостях пару очередей за периметром безопасности...

Колючая проволока на подступах к территории аэропорта. Фото: Александр КОЦ

На парковке перед терминалом – брошенные машины. Те счастливчики, что добрались сюда на машинах, наверняка улетели. Позже за много километров до аэропорта образовалась гигантская мертвая пробка. Люди просто выходили из авто и шли дальше пешком к единственным воротам в новую счастливую жизнь, как им казалось. Пробку потом довольно оперативно растащили в разные стороны талибы.

Брошенные при бегстве из Кабула внедорожники. Фото: Александр КОЦ

Взяв под контроль терминал, первым делом попытались сорвать портреты ненавистных предшественников во власти. Рванул кто-то огромный плакат с лицом президента Гани, а под ним – Каразай. Он снова рвет, там снова Карзай, и снова рвет… Так и бросил эту многослойную затею, оставив гибрид из лысины одного, глаз другого, а бороды, похоже, кого-то третьего. А вот портрет Ахмад Шаха Масуда остался нетронутым. До него, похоже, стремянка не достала.

До портрета Ахмад Шаха Масуда у новой афганской власти руки пока не дошли. Фото: Александр КОЦ

Сухпайки и пулеметные ленты

Этим утром на взлетку аэропорта Хамида Карзая приземлился первый самолет с момента ухода американцев – транспортный борт ВВС Катара. Он привез в Кабул специалистов, которые должны реанимировать воздушную гавань, чтобы запустить авиасообщение страны с внешним миром. Они стоят в окружении своей вооруженной «калашами» темнокожей охраны – черный верх, светлый низ. Говорят, что к утру расчистят полосу и для начала начнут принимать свои военные борта. На них собираются продолжить эвакуацию желающих и надеются, что к Катару присоединятся и другие страны.

Гости из Катара займутся восстановлением работы аэропорта. Фото: Александр КОЦ

Темнокожие охранники, задача которых - обеспечить безопасность прибывших из Катара специалистов. Фото: Александр КОЦ

По взлетной полосе ездит причудливая машина, очищая ее от накопившегося мусора. Подготовить ВПП - самая простая задача. Однако чтобы восстановить гражданское сообщение, нужно привести в порядок внутренний и международный терминалы, которые сегодня представляют удручающее зрелище. Они, конечно, не разбиты артиллерией, как донецкий аэропорт, но по функциональному набору сегодня они, пожалуй, равны.

В помещении терминала Международного аэропорта Кабула. Фото: Александр КОЦ

На стойках регистрации домашнего терминала – выдранные с корнем компьютеры, перевернутые тумбы, разбитые стеклянные окошки. Иду по темному коридору, натыкаюсь на валяющуюся под ногами подкову металлоискателя. Сканер для багажа создает впечатление живого. Но с системой обслуживания пассажиров придется поработать.

Пункт обмена валюты. Фото: Александр КОЦ

В международный терминал можно зайти только со взлетного поля. В нем квартировали американские морпехи, и входы с улицы они наглухо забаррикадировали мебелью – чтобы не прорвались непрошенные гости, желающие улететь из страны. В пустых пограничных будках – все те же торчащие оголенные провода. В зале ожидания – разграбленные авиакассы, обмен валют, ларек с туристической информацией (есть и такой, да). «Казарму» американцы организовали в багажном отделении, где до сих пор валяются вскрытые сухпайки, перевернутые раскладушки, гранаты со слезоточивым газом (для непрошенных гостей) и пара пулеметных лент. Забыли в суматохе.

Пулеметная лента, оставленная американскими морпехами. Фото: Александр КОЦ

Разбитый радар

- Американцы разгромили оба терминала, сейчас из-за этого много проблем, и приходится много работать, восстанавливать, - на чистейшем английском говорит один из командиров элитного 313-го батальона Талибана* Саид, он же – что-то вроде здешнего коменданта.

Об «элитности» говорит репутация самого профессионального боевого подразделения и снаряжение его бойцов. Издалека их вполне можно было бы принять за заокеанских спецов – модный камуфляж, берцы, тактические шлемы – у кого-то даже с ночником. Навороченные автоматы с обвесом, разгрузки, оранжевые очки для стрельбы… Не те привычные «студенты» в тапках и национальной рубахе по пятки.

Бойцы элитного 313-го батальона далеки от привычного представления о солдатах Талибана*. Фото: Александр КОЦ

- Как насчет навигационных систем? Они и их уничтожили?

- На этот счет у меня нет точной информации, но я думаю, власти и специалисты работают и делают все возможное, чтобы восстановить работу.

Специалист стоит рядом. Аэродромный инженер говорит, что основная проблема – разбитый американцами главный радар, плюс испорченное контрольное оборудование – не могли морпехи не оставить «сюрпризов». Но, по его словам, все можно починить. В отличие от огромного количества авиации, которую бросили здесь же.

Те самые вертолёты Blackhawk ("Черные ястребы") теперь достались талибам*. Фото: Александр КОЦ

Столько вертолетов в одном месте я, пожалуй, еще не видел. Тем более, что это легендарные «Черные ястребы». Десятки машин стоят в ангарах в бывшей американской зоне ответственности. В фюзеляжах – выпиленные круглые дыры: забирали какое-то оборудование. Приборные доски разбиты молотком, уничтожены редукторы, разбиты смотровые окна. «Могут же себе позволить», - мелькает в голове. Впрочем, один специалист сказал мне, что сюда отправляли технику под списание. Она все равно не собиралась возвращаться домой. Старые вертушки предназначались для афганской армии.

Стекла на приборных досках впопыхах разбили. Фото: Александр КОЦ

Кое-какое оборудование американцы демонтировали или выдирали "с мясом". Фото: Александр КОЦ

Еще один ангар полностью забит легкими вертушками типа «Робинсон» и огромными коробами с запчастями. Все они тоже выведены из строя. В рабочем состоянии остались только несколько броневиков с датскими флагами. Видимо, рук не хватило.

Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц в кабине вертолёта MD 530F. Фото: Александр КОЦ

Ворота в «Лас Вегас»

Разбросанные по полу летные комбинезоны, раздербаненные аптечки, журналы полетов, карты захода на посадку, даже какие-то именные списки – видно, что здесь уже «поработали» до нас, но американцы не сильно заморачивались с уничтожением документации. Ее здесь – тонны.

А вот и контейнеры для собак. Рядом разбросан корм, поводки, бутылки с шампунем для животных. Самих служебных псов нет. Оставшись без хозяев, они разбежались, вырвавшись на свободу.

- Английские СМИ сообщают, что Талибан* приговорил этих собак к смерти, - говорю я Саиду.

- Нет, это неправда. Действительно, американцы оставили собак, но наши команды пытаются их собрать и разместить.

Клетки для собак стоят пустыми. Фото: Александр КОЦ

- Они живы? Сколько их?

- Не могу вам дать точные цифры, но они живы. Мы с самого начала держим связь с теми, кто ими занимается, они кормят их, проблем нет, они в безопасности.

По словам моего собеседника, животные могут перейти на службу в Талибан. Или в службы безопасности аэропорта.

Начинает темнеть, и навязавшийся в провожатые «Молчаливый Боб» жестами показывает, что пора закругляться. По бетонной полосе, о которую совсем недавно с огромной высоты разбивалась американская мечта в ее экспортном варианте, мы выезжаем за территорию аэропорта и попадаем, если не в Лас Вегас, то, как минимум, в Рино. Сияющие витрины центра города, гуляющие мужчины с детьми, призывно мерцающие неоном вывески кафе. В окне мелькают «Бургер Поинт», «Дубай веддинг холл», «Старз палас», «Скай бизнес-центр»… Рино заканчивается резко, словно проезжаешь невидимую границу, за которой - темные кварталы, отключенные от электричества. И тревожную тишину не нарушает ставший за эти дни привычным гул турбовинтовых транспортников в небе.

* - террористическая организация, запрещена в РФ

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