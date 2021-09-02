Мишустин: «Надо быть готовыми к тому, что жить нам придется в эпоху перемен»

Михаил Мишустин выступил с лекцией в формате открытого урока на просветительском марафоне «Новое знание». Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В четверг Михаил Мишустин выступил с лекцией в формате открытого урока на просветительском марафоне «Новое знание» в рамках Восточного экономического форума. Премьер рассказал студентам, какие профессии в будущем могут быть самыми востребованными.

- Между первой и второй промышленной революцией прошло 100-120 лет. Между второй и третьей - всего около 50-70 лет. К четвертой промышленной революции мы подошли примерно через 20-30 лет после третьей. Не исключаю, что пятая совершится у нас на глазах, в ближайшие 10-20 лет. Может быть, начинающийся энергетический переход и следует рассматривать в качестве пятой промышленной революции, - заметил Мишустин, отвечая на вопросы студентов.

Он отметил, что надо быть готовыми к тому, что жить нам придется в эпоху перемен.

При этом, по оценке премьера, пока современное общество находится только у истоков четвертой промышленной революции», и ему необходимо пройти определенный путь, чтобы осознать изменения последних лет и переосмыслить то, как в новых условиях будут вести себя разные системы общества.

- Понимая эти процессы, мы сможем избежать революционных изменений, которыми сопровождались все предшествующие технологические переходы, - заявил Мишустин.

По его словам, благодаря технологиям многие товары и услуги станут сверхдоступными, даже бесплатными для потребителей.

- Экономика совместного пользования может привести к тому, что людям не нужно будет приобретать жилище, машину. Это сильно может изменить систему ценностей общества и углубить разрыв между поколениями, - полагает Мишустин.

При этом Мишустин отметил, что России важно использовать уникальную историческую возможность технологического перехода, чтобы закрепить за собой лидирующие позиции.

Студенты поинтересовались у Мишустина, какие профессии на его взгляд скоро «умрут».

- Сейчас ведь нет, например, фонарщиков или ямщиков, - заметил один из учащихся.

- Благодаря большим данным и искусственному интеллекту машины начинают выполнять работу, которая ранее требовала умственной деятельности. Мы видим, что в первую очередь исчезают профессии и рабочие места, связанные с выполнением монотонного, рутинного, однообразного труда. Повторяющиеся операции, работы, которые поддаются алгоритмизации и формализации, - перечислил Мишустин и порекомендовал слушателям почитать труды немецкого экономиста Клауса Шваба про то, какие профессии в перспективе утратят востребованность и исчезнут.

Одна из студенток поинтересовалась, я не станут ли люди глупеть по мере развития искусственного интеллекта.

- Цифровые системы, искусственный интеллект, наоборот, сделают доступными для людей большое количество готовых решений, и то, на что мы раньше тратили недели, месяцы, будет решаться быстрее или вообще без нашего непосредственного участия. Это высвободит время для того, чтобы мы с вами совершенствовались, приобретали новые знания, создавали новые товары, улучшали уровень жизни, - ответил Мишустин и процитировал ученого Константина Циолковского, который говорил, что новые идеи надо поддерживать.

- Немногие имеют такую смелость, но это очень драгоценное свойство людей, - заметил Мишустин. Он посоветовал студентам дерзать и не бояться трудностей.

- Всем нам придется всю жизнь учиться, поэтому при выборе вуза необходимо выбирать тот, который поможет развить интеллект, получить фундаментальные знания, на основе которых вы сможете уверенно строить всю свою дальнейшую жизнь. Хочу обратить ваше внимание, важно разбираться в цифровых технологиях, однако успех будет приходить к тем из вас, кто научится соединять свои знания о «цифре» с предметными профессиональными знаниями в других областях, - посоветовал Мишустин.

По его мнению, больше всего будут цениться люди, способные нестандартно и глубоко мыслить, решать нетиповые задачи, создавать контент, а также обладающие навыками коммуникации и общения.

- Нужно будет адаптироваться и быть готовыми к восприятию новых знаний. Цениться будут знания в очень конкретных базовых вещах: математика, биология, медицина, сельское хозяйство. Для понимания происходящего и будущего очень важно будет знание социальных наук, - считает Мишустин.

Премьер также напомнил, что государство оплатит половину обучения желающим получить дополнительное образование в сфере IT. Для этого нужно подать заявку до конца года.

- Чтобы помочь с выбором, в этом году на сайте «Национальные проекты РФ» мы запустили специальный сервис с навигатором возможностей. Он объясняет, как каждый человек может воспользоваться помощью в рамках национальных проектов, например, узнать, как получить дополнительное профессиональное образование в сфере IT, - напомнил премьер.