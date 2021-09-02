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Экономика2 сентября 2021 15:07

В следующем году материнский капитал вырастет на 4%: сколько денег дадут на каждого ребенка, и как их можно потратить

Об этом рассказал министр труда РФ Антон Котяков. Эксперт оценил эффективность господдержки семей с детьми
Владимир НИКОЛАЕВ
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Некоторые молодые люди, планируя семью, не совсем точно представляют себе механизм выплат маткапитала

Некоторые молодые люди, планируя семью, не совсем точно представляют себе механизм выплат маткапитала

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Размер материнского капитала в 2022 году будет проиндексирован на 4%. В 2022 г. на первого ребенка семья получит 503 237 руб., а на второго - 665 009 руб., сообщил в рамках Дальневосточного экономического форума министр труда России Антон Котяков. Сейчас эти выплаты составляют соответственно 483 882 руб. и 639 432 руб.

- Это безусловно правильная мера, - прокомментировал kp.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов (минувшего созыва) Сергей Вострецов. - Проиндексировали на уровень ожидаемой инфляции, в действительности она оказалась выше. Да, можно говорить, что инфляция съест прибавку, но были годы, когда маткапитал вообще не индексировали, а теперь это делают каждый год. Возможно, если в бюджете найдутся деньги (а это вполне реально с учетом роста цен на нефть), то в течение года маткапитал может быть еще проиндексирован или будет применен другой механизм помощи семьям с детьми, например, единоразовые выплаты.

Эксперт пояснил, что некоторые молодые люди, планируя семью, не совсем точно представляют себе механизм выплат маткапитала.

- Это не так, что родился первенец — вот тебе 503 тысячи 237 рублей, родился второй — вот 665 тысяч 9 рублей, - сказал Вострецов. - Механизм такой: родился первый ребенок — семья получает эти 503 тысячи. Родился второй — получает доплату до 665 тысяч, это 161 тысяча 772 рубля. А если на первого не получали, то при рождении второго выплатят 665 тысяч.

По мнению специалиста, госпомощь - это очень хорошо, но надо не поощрять при этом иждивенческих настроений.

- Чего греха таить, есть семьи, которые не работают, а стремятся прожить на пособие, - говорит Вострецов. - Поэтому мне представляется справедливым давать помощь только тем семьям, где взрослые стремятся сами найти работу, обрести устойчивость в жизни — это и хороший пример для детей.

НА ЧТО МОЖНО ПОТРАТИТЬ

Средства материнского капитала — это основная мера государственной поддержки семей с детьми. Их можно потратить на следующие цели:

- купить квартиру или построить дом,

- погасить часть кредита на жилье,

- оплатить обучение ребенка

- оплатить социальную адаптацию детей-инвалидов

- формирование накопительной пенсии матери.

- оформить ежемесячную выплату на второго ребенка (она выплачивается семьям с низкими доходами до достижения ребенком возраста 3 лет).

КАК МЕНЯЛСЯ МАТКАПИТАЛ

Как менялся маткапитал

Как менялся маткапитал

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