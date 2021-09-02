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Звезды2 сентября 2021 15:30

От этого чуть не умерла МакSим: вот по кому ударят тяжелые осложнения при коронавирусе

Лечащий врач певицы рассказал Елене Малышевой, как ее спасали от смерти
Алена МАРТЫНОВААлена МАРТЫНОВА
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Реаниматолог до сих пор каждый день созванивается со спасенной пациенткой

Реаниматолог до сих пор каждый день созванивается со спасенной пациенткой

Фото: Евгения ГУСЕВА

Спустя месяц после выхода из комы певицы МакSим анестезиолог-реаниматолог московской больницы №52 Денис Павлов впервые раскрыл подробности болезни знаменитой пациентки. О том, как спасали звезду, и почему в 38 лет молодая и здоровая артистка едва не умерла от коронавируса, врач рассказал Елене Малышевой в программе "Жить здорово".

Медик подтвердил, что Марину Максимову (настоящее имя певицы) сначала лечили в частной клинике, где до этого лежала Надежда Бабкина и другие знаменитости. Однако, состояние певицы ухудшалось с каждым часом, и даже в медикаментозной коме под аппаратом искусственной вентиляции легких ей становилось только хуже.

- Доктор Павлов принимал МакSим, когда ее привезли из другой клиники. Худая, умирающая, на ИВЛ... Она этого момента не помнит: медикаментозная кома. Все предыдущие попытки реанимации были безуспешны, - описала момент встречи доктора со звездой Елена Малышева.

МакSим было уже так плохо, что в больницу ее доставили в так называемой "прон-позиции", когда больного под ИВЛ укладывают на живот, чтобы улучшить вентиляцию легких. Кроме того, врач объяснил, почему артистке изначально не был поставлен диагноз коронавирус, но при этом лечили ее в "красной зоне". Этот момент любители конспирологии как только не обмусоливали в соцсетях: мол, на самом деле у певицы ковид, но медики ставят пневмонию, чтобы не дискредитировать прививочную кампанию... И хотя представители артистки заявили, что она не успела вакцинироваться, диванных экспертов это лишь подстегнуло.

- Она поступила с отрицательным ПЦР-тестом на Covid-19, но уже сформировавшимся иммуноглобулином G (такие антитела появляются спустя несколько дней после заражения коронавирусом. - Ред.). Ее привезли после нескольких безуспешных попыток спасти стандартными методами, - уточнил Денис Павлов.

Почему под ИВЛ состояние артистки стремительно ухудшалось, Елена Малышева наглядно показала в своей программе с помощью подробного видео.

- ИВЛ помогает, если сосуды свободны. А у МакSим аппарат нагнетал в легкие воздух, богатый кислородом, но в сосуды кислород не поступал, потому что в сосудах тромбы, - рассказала телеведущая о причинах тяжелого течения болезни, которые могут коснуться тысяч других пациентов. - Без кислорода человек жить не может. Аппарат для спасения в такой ситуации называется ЭКМО (ЭкстраКорпоральная Мембранная Оксигенация. - Ред.). Это был последний шанс МакSим.

Столь сложная и дорогая техника есть далеко не в каждой больнице, именно поэтому звезду госпитализировали в клинику №52. ЭКМО - это фактически искусственные легкие: прибор забирает венозную кровь, насыщает ее кислородом и убирает углекислый газ, после чего насыщенная кислородом кровь отправляется обратно в организм пациента. Человек продолжает жить, а доктора тем временем лечат пораженные ковидом легкие.

Под аппаратом певица пробыла около 30 дней. Врачи сделали все, чтобы приборы, погруженные в гортань, не задели голосовые связки. И когда легкие артистки под чутким контролем специалистов побороли коварный вирус, ее наконец вывели из медикаментозной комы.

- Она открыла глаза, мы проговорили контрольные фразы - "Слышишь?", "Видишь?", "Покажи язык", "Покажи кулак", "Знаешь, где находишься?". И она губами прошептала "В Дубае". Так мы начали потихоньку ее реабилитацию, - вспомнил доктор Павлов.

Реаниматолог до сих пор каждый день созванивается со спасенной пациенткой. И хотя МакSим окрепла уже настолько, что накануне даже появилась на школьной линейке, разговаривать с доктором и Еленой Малышевой она не стала даже по телефону. "Устала", - объяснила певица и бросила трубку.

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