Искусственное сердце и легкие: как спасают впавшую в кому певицу МакSим

Певица МакSим в 2017 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последние несколько дней состояние певицы MaкSим остается крайне тяжелым: по данным kp.ru, звезду пришлось перевести с аппарата искусственной вентиляции легких на систему ЭКМО (ЭкстраКорпоральная Мембранная Оксигенация. - Ред.). По словам врачей-пульмонологов, разница этих двух технологий существенна: если ИВЛ заставляет лёгкие человека дышать, то ЭКМО - это искусственные легкие, которые самостоятельно насыщают кровь кислородом. Этот метод врачи используют в самых критических случаях, в том числе, когда поражено более 75% легких.

- Когда пациента переводят на ЭКМО, это говорит о том, что ему стало хуже. Как ясно из названия, эта система экстракорпоральная, то есть находится вне тела, и осуществляет оксигенацию, то есть насыщает кровь кислородом, - объяснил kp.ru врач-реаниматолог Александр Патрикеев. - Существует несколько вариантов подключения ее к организму пациента, и все они довольно сложные. В любом случае, если говорить понятным языком, ЭКМО - это большая колонка с насосом, искусственное сердце и легкие пациента. Кровь проходит через специальные трубки, в которых очищается и насыщается, а затем возвращается обратно в тело человека. Сроки такого воздействия, как и в случае с ИВЛ, не ограничены, но чем дольше больной находится на ЭКМО, тем хуже могут быть последствия.

Такая технология, по словам врача, может поддерживать организм пациента в течение нескольких дней и даже месяцев, чтобы дать возможность сердцу и легким отдохнуть и оправиться от болезни. При этом ЭКМО не лечит, но дает время и силы, необходимые для лечения и выздоровления. Однако, никаких прогнозов в такой тяжелой ситуации медики не дают, так как ЭКМО используется в самых крайних случаях и есть далеко не во всех больницах.

Между тем, семья и помощники MaкSим не подтверждают критическое состояние певицы и призывают всех ее поклонников к "режиму тишины".

- Состояние Марины оценивается как крайне тяжелое, прошу понять позицию близких, - рассказала представитель артистки Яна Богушевская, добавив, что сейчас родные не могут рассказать правду о ситуации с певицей.

А духовник артистки игумен Лука попросил всех неравнодушных молиться об исцелении звезды.