«Иммунитета нет ни у кого»: в этом сезоне в Россию придут новые штаммы гриппа

Если в ближайшие дни собираетесь вакцинироваться от гриппа, от коронавируса можно будет привиться только через 30 дней. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня в России стартовала кампания по вакцинации от гриппа, объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она напомнила, что осенью традиционно ожидается подъем респираторных заболеваний, в том числе и ковида. И подхватить такую опасную инфекцию, как грипп, в этих условиях совсем нехорошо.

- Грипп, как заболевание, никуда не делся. Более того, болеть гриппом в период пандемии ковида, - не самое веселое занятие. Сочетание этих двух инфекций может приводить к самым тяжелым последствиям, - рассказал в разговоре с «Комсомолкой» Андрей Продеус, врач-педиатр, доктор медицинских наук, иммунолог и аллерголог. - Надо понимать, что грипп опасен и для тех людей, которые наиболее уязвимы для коронавируса. Это пожилые, люди с хроническими заболеваниями. Ну и не надо забывать, что грипп опасен для детей, особенно маленьких. Если тяжелыми формами гриппа заболевают дети до 3-х лет, они умирают от гриппа в 60 раз чаще, чем взрослые. Более того, в этом сезоне мы прогнозируем несколько новых штаммов гриппа, которые давно не были на территории Российской Федерации. От этих штаммов у нас иммунитета уже нет, а если не сделаем прививку, то и не будет.

Люди нередко сомневаются, прививаться ли от этих двух болезней, опасаясь, что это может каким-то образом нарушить иммунитет. Однако врачи и ученые сошлись во мнении, что вакцины никак не могут навредить организму. Напротив, есть наблюдения, что вакцина от гриппа хоть и не напрямую, но все же защищает от тяжелого течения ковида. Зимой этого года команда врачей из Мичиганского университета на примере более чем 27 тысяч человек установила такую взаимосвязь. Среди тех, кто заразился коронавирусом, привитых от гриппа было меньше, чем тех, кто антигриппозную прививку проигнорировал. Ученые посчитали, что у привившихся от гриппа вероятность заражения COVID-19 была на 24 % ниже. Важно и то, что вакцинированные от гриппа и заболевшие ковидом пациенты реже нуждались в госпитализации или вентиляции легких и выздоравливали быстрее, чем непривитые. Дело в том, что вакцина от гриппа не только вырабатывает специфические антитела, которые дают целенаправленную защиту против этого вируса, но и тренируют общий неспецифический иммунитет, который противостоит всем инфекциям.

Это особенно важно помнить, поскольку антиковидные вакцины для детей у нас сейчас не применяются. А вот прививки от гриппа несовершеннолетним делают. И этот укол может хоть как-то защитить ребенка от коварного коронавируса (помимо основной своей функции).

Главный санитарный врач России Анна Попова объяснила, как соблюсти рекомендации и привиться от главных инфекций наступающего сезона: ковида и гриппа. Основной принцип - между уколами разных вакцин должен пройти месяц. То есть если вы уже прививаетесь от коронавируса, то выждите месяц после укола второго компонента. И наоборот, если в ближайшие дни собираетесь вакцинироваться от гриппа, от коронавируса можно будет привиться только через 30 дней.