«На каблуках и в шубе»: Бывшая участница шоу «Фабрика звезд» Алекса вспомнила, почему Ксения Собчак не прошла кастинг в проект

Александра Чвикова (Алекса). Фото: YouTube

Пожалуй, одна из самых красивых девушек проекта «Фабрика звезд-4» Александра Чвикова (Алекса) из Донецка после окончания шоу совсем потерялась. Вроде бы встречалась с Тимати, вроде записывала песни, а потом словно сгинула в небытие. И вот певица появилась в Youtube и дала развернутое интервью каналу FametimeTV, в котором рассказала о том, что с ней происходило в последнее время. Узнать девушку после пластических операций сложно, но зато она хорошо помнит всех, с кем прошла «Фабрику».

ПРО ДОМИНИКА ДЖОКЕРА

«У нас много всего было. Я до сих пор на него в обиде. Это касается творчества, музыки и [договоренностей]. Мы до сих пор не обсудили то, что касается моих песен, которые он писал. Просто пропал и все»

ПРО СТАСА ПЬЕХУ

«Я сидела и плакала, ко мне подходит Стасик: «Санька! Ну чего ты плачешь?». Я говорю: «Домой хочу». Он спрашивает, ну как мне тебя развеселить и поднять настроение. Я смотрю на него и отвечаю: «Стасик, сделай обезьянку!». И он начал копировать гориллу, дико меня рассмешил. Он всегда хорошо ко мне относился. В проекте я была очень стеснительной, и когда к нам приехала Лара Фабиан, я надела вечернее платье, но в итоге забилась под кровать задницей наружу. И он специально завел ее к нам в спальню, чтобы показать меня — вот у нас тут такая странная девочка есть».

ПРО ТИМАТИ

Алекса и Тимати на "Фабрике звезд".

«Мы разошлись, потому что мы разные. Абсолютно. Сложно это описать. Сейчас я счастлива, у меня ребенок (от фитнес-инструктора Вячеслава Дайчева). После проекта мы некоторое время встречались, а потом все сошло на нет. Я была для него маленькой и зажатой. Он пытался поговорить со мной, а я закрывалась. Была малявочкой для меня. Мама рассказывала, что после расставания и «Фабрики звезд» я провела в темнице — просто спала. Сейчас уже этого не помню».

ПРО КСЕНИЮ СОБЧАК

«Она была на кастинге «Фабрики звезд». Хотела петь! Ксюша пришла на кастинг на каблуках в меховой шубе, блондинка с нарощенными волосами. Ее не взяли, но она пела».

ПРО ЗАРАБОТОК

«Если на наш с мужем спортивный марафон (в инстаграме) в совокупности записывается 52 тысячи человек, то доход составляет 104 миллиона рублей — то есть по две тысячи рублей с каждого за участие. Бывают и скидки. Есть комплекс зарядок — они стоят дешевле»

ПРО РОДНОЙ ДОНЕЦК

«Я поговорила с папой и сказала, что хочу в родной Донецк. Я продала квартиры, машины, уехала. Сказала «просто не хочу жить в Москве». Мне было тут одиноко, хотелось прятаться, уехать. В 2014 году началась война. Это было страшно, ужасно. Никому не пожелаю наблюдать это воочию. Военные действия, убийства. Я до последнего верила, что все будет хорошо. Но нет — над головой летали ядра. Меня папа оттуда вытащил за шкирку. Мы с мамой собрали чемоданы и уехали в Киев».