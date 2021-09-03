Как будет организована учеба Алисы Тепляковой - 9-летней студентки МГУ

Алиса Теплякова. Фото: Первый канал

Первого сентября девочка-вундеркинд получила студенческий билет. Теперь она студентка психологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Учиться, правда, будет на платном, потому что на бюджет недобрала баллов. Но все равно ЕГЭ сдала успешно, аттестат получила, ДВИ (дополнительное вступительное испытание в вузе) тоже осилила. Да и на платное берут не всех, кто готов платить, а по числу баллов и наличию мест. То есть Алиса поступила по-честному.

Год обучения стоит 391 тысячу, но Тепляковы, у которых помимо Алисы еще шестеро малышей, решили раскошелиться. Второго сентября в МГУ начались занятия. Звоним Тепляковым поздравить с поступлением и узнать, как дела.

- Евгений, как первый день прошел? Как организовано обучение Алисы? Какой у дочки настрой?

- Настрой боевой. Ждет, когда начнется учеба. А то одни интервью, - рассказал kp.ru отец девочки.

- Сегодня разве не была на парах?

- Сейчас занятия вводные, не освоение новых знаний. А из-за эпидемиологических ограничений вообще больше дистанта. Но вообще мы уже учимся. Правда. пока организационно не все решено. Не выдали читательский, учебники... Жду консультации с преподавателями – надеюсь, нам дадут возможность двигаться со своей скоростью.

- В МГУ сказали, что Алиса должна посещать очные занятия с кем-то из родителей. Вы будете возить?

- Да, я буду. Не станет же маленькая девочка через всю Москву сама ездить? (Тепляковы живут на юго-западе столицы – Ред.)

- Вы ведь хотите, чтобы Алисе разрешили свободное посещение, верно? На парах сидеть, еще и на дорогу столько времени тратить для ребенка тяжело.

- Вы все время хотите показать не ту картинку. Как маленькая девочка посещает лекции. Ну, сидит, что там смотреть?

- Нам о вас все интересно. Как Алисе за большой партой, чем в перерывах между лекциями будет заниматься, найдет ли общий язык с однокурсниками, которые вдвое старше нее…

- Главное не это, а то, что Алиса сможет осваивать программу быстрее. Нам важен результат.

- Да, слышали, что Алиса хочет пройти курс за два года. В МГУ готовы помогать?

- К нам лояльно настроены, понимают, что нужен особый подход. Надеюсь, пойдут навстречу. Посмотрим, как Алиса будет вливаться в группу, адаптироваться к учебе, как ей на семинарских занятиях… В зависимости от этого будем решать, в какой степени она сможет идти не со всеми.

- Таких юных студентов в МГУ еще не было. Во всяком случае поисковик на запрос сразу выдал Ирину Полякову, советского вундеркинда, которая поступила в 14 лет. До сих пор обижается на родителей, что жизнь ей сломали, заставляя в детстве много заниматься.

- Таких, как Алиса, во всем мире всего-то человек пять. А Ирина Полякова очень интересный персонаж. Сейчас активно на нас пиарится. Дает комментарии о сломанной судьбе, а сама в дорогом платье, с прической-маникюром, рассказывает о своих бизнес-студиях… Успешно использует образование, которое получила благодаря родителям. Если у нее все хорошо, значит, не было никаких серьезных психотравм?

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