Девятилетняя вундеркинд Алиса будет ходить на пары в МГУ с родителями Фото: "КП" Архив

Девятилетняя москвичка Алиса Теплякова, которая в восемь лет сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ), получила студенческий билет и стала учащейся факультета психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Об этом сообщили в пресс-службе факультета.

Как сообщается, к занятиям Алиса приступит вместе с другими учащимися с четверга, 2 сентября, однако на пары она будет ходить со своими родителями.

«На очные занятия Алиса будет ходить с родителем. Лекции проходят в дистанционном формате», - приводит РИА Новости слова представителя факультета, который также уточнил, что вуз обеспечит психологическое сопровождение образовательного процесса.

Как писал сайт kp.ru, Алиса Теплякова, которой недавно исполнилось девять лет, успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, а также биологии и информатике. Девочка также прошла вступительные испытания на психфаке МГУ. Ее отец уже подписал договор о зачислении на платное обучение, отметив, что его дочь будет сама решать, хочет ли работать после окончания вуза.