Раскрыто имя нового ведущего "Битвы экстрасенсов": кто заменит оскандалившегося Сергея Сафронова

Илья Ларионов - новый ведущий телешоу "Битва экстрасенсов". Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Продолжительности этого неоднозначного телепроекта могут позавидовать даже герои "Санта-Барбары": в конце сентября на ТНТ начнется 22-й сезон "Битвы экстрасенсов". Уже известно, что Марат Башаров, которого не раз требовали отстранить от ведения шоу, сохранил свои позиции. А вот иллюзионист Сергей Сафронов со скандалом уволен еще в прошлом году: одна из участниц публично обвинила его во взятках и даже предоставила расценки на прохождение различных испытаний.

Между тем, как стало известно kp.ru, вместо фокусника уже взяли нового ведущего. Его имя назвал Никита Турчин - экс-участник "Битвы экстрасенсов" и самый молодой маг за всю историю телепроекта, который проходил испытания со связкой ключей, за что и получил прозвище Ключник.

- Часть испытаний уже отсняли, и в качестве ведущего в них принимал участие фокусник Илья Ларионов, - сообщил Турчин и предоставил фото со съемок, где Ларионов встречает кандидатов на традиционном вступительном испытании - поиске человека в багажнике одной из десятков машин.

Для 37-летнего иллюзиониста это будет дебют на "Битве экстрасенсов", но в целом на ТВ он не новичок: зрителю Ларионов известен по детской программе "Школа волшебства".

Кадр из "Битвы экстрасенсов" с ведущим Ильей Ларионовым.

Напомним, осенью прошлого года разразился скандал: парапсихолог Алина Вердиш из Петербурга опубликовала несколько разоблачительных роликов с аудиозаписями разговоров и перепиской. По ее словам, расценки в "Битве экстрасенсов" исчисляются сотнями тысяч рублей. Так, за прохождение первичного испытания с кандидатов просили 200 тысяч рублей, за тот самый поиск человека в багажнике - 900 тысяч рублей, а победа стоила 1,5 миллиона. При этом за подсказки и попадание в шоу Сергей Сафронов якобы брал деньги, не выполняя своих обещаний.

Сам телеведущий тогда отрицал любые взятки, но реакция руководства последовала незамедлительно.

- Сергей Сафронов отстранен от «Битвы экстрасенсов» в связи с попыткой обмануть коллектив проекта, дав подсказку одному из телепатов на отборочных испытаниях, который в дальнейшем в основной состав 21-го сезона не попал, - заявили на ТНТ.