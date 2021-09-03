Неприятный сюрприз для талибов*: оставленную в Афганистане военную технику американцы вывели из строя

Bсе же кое-что было оставлено в рабочем состоянии Фото: REUTERS

По мере появления все большего количества видео и фотосвидетельств того, что в распоряжении талибов* оказалось колоссальное количество оружия и военной техники, оставленной американскими войсками в ходе спешной эвакуации из Афганистана, западные СМИ пишут, что талибам* достались только груды металла.

В репортаже «Аль-Джазиры» сообщается, что, по крайней мере, в кабульском аэропорту американские военные вывели из строя 27 бронированных джипов и несколько десятков самолетов и вертолетов. Намеренные поломки должны были гарантировать невозможность дальнейшего использования этой техники. Напомним, спецкор kp.ru Александр Коц также сообщал из Кабула об оставленной американцами военной технике и брошенных служебных собаках.

Боевики «Талибана»*, полностью контролирующие не только главную воздушную гавань страны, но и все государство, первым делом попытались выяснить – смогут ли они использовать брошенное американцами имущество. И выяснили, что все оставленное в аэропорту сломано и не подлежит ремонту.

- Они разочарованы, обозлены и чувствуют себя преданными. – говорится в репортаже.

При этом все же кое-что было оставлено в рабочем состоянии. В основном, это машины и механизмы, обеспечивающие работоспособность аэропорта, - пожарные машины, погрузчики, трапы.

* - террористическая организация и ее члены, запрещенные в РФ

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