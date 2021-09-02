Спасибо Америке — Талибан* теперь сильнее Украины

Дикое количество боевой техники, доставшейся талибам "на халяву" от США, не должно вводить в заблуждение. Фото: REUTERS

В США (да и в других стран НАТО) "со слезами на глазах" подсчитывают оружие, которое было оставлено в Афганистане войсками американской коалиции и досталось боевикам Талибана* (террористическая организация, запрещенная на территории России). Дональд Трамп — младший (сын экс-президента) выложил в соцсетях скандальную таблицу с перечнем военного добра на $85 миллиардов, «подаренного» талибам. «Это означает, что каждый мужчина, женщина и ребенок в Америке пожертвовали по 265 долларов террористам!» - ужаснулся Трамп. И щелкнул по носу Байдену: «Круто сработано, демократы...»

Эту таблицу уже перепечатали многие американские и европейские издания.

А она впечатляет! В ней не домыслы «аналитиков», а данные Счетной палаты США. Перечисляются не только американские бронетранспортеры, пушки и самолеты, но и российские вертолеты Ми (их США специально купили у РФ для Афганистана). Смотрите и удивляйтесь.

Но и это не все! Американская Счетная палата учла лишь то, за что оплачено звонким долларом из казны США. А на самом деле талибану достались (уже от Афганской армии) еще и 40 советских танков Т-55 и Т-62, 50 реактивных систем залпового огня "Град", 80 гаубиц 122-го калибра.

Плюс американцы "постеснялись" упомянуть в таблице свои 100 противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" и столько же переносных зенитных комплексов "Стингер" с беспилотниками. Их тоже бросили в Афганистане.

Плюс - громадное количество бронежилетов. А уж трофейные боеприпасы (патроны, бомбы, ракеты, снаряды) исчисляются миллионами штук.

В американских соцсетях иронизируют: "Талибам досталось по 75 стволов и по 2 пикапа на человека". И «Талибан стал единственной террористической группировкой в мире, которая имеет собственные военно-воздушные силы.»

А член Палаты представителей США, ветеран Джим Эдвард Бэнкс изрек на местном американском ТВ:

- Это позор! Мы сделали так, что сегодня у талибов вертолётов Black Hawk больше, чем у 85% стран мира...

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

ЧЕМ СИЛЕН ТАЛИБАН?

Тем временем военные аналитики уже оценивают боевые возможности Талибана.

Уже пошло гулять мнение: "С таким арсеналом талибы в состоянии завоевать любую из среднеазиатских республик". Но это - с какой стороны посмотреть. Да, численность боевых отрядов талибов внушительна - 70 тысяч бородачей. К тому же к ним перешло примерно столько же солдат бывшей правительственной армии (обученных американцами).

А это уже почти в 2 раза больше армии Казахстана, в 3 раза больше армий Узбекистана или Туркмении, в 10 раз больше вооруженных сил Киргизии и в 15 раз - Таджикистана. Внушительное превосходство? Да, но есть один важный момент: и Казахстан, и Киргизия, и Таджикистан - члены ОДКБ - организации Договора о коллективной безопасности, в которую входят еще и Белоруссия, Армения и главное - Россия. А в ОДКБ есть принцип - "нападение на одного, считается нападением на всех". Значит, если талибы всей 150-тысячной ордой попрут на Север, им придется иметь дело с Россией. Ну а не члены ОДКБ - Узбекистан и Туркмения - уже заявили, что при такой угрозе запросят военную помощь Москвы.

Вряд ли талибы не понимают, с какой силой им придется тогда иметь дело (к тому же наши военные базы уже стоят в Таджикистане и Киргизии). Да, во время визита в Москву представители талибов обещали "не делать глупостей"...

Но следить за их телодвижениями надо пристально. Мало ли что обещали...

БУДУТ СОБИРАТЬ ОДИН ТАНК ИЗ ДВУХ?

Дикое количество боевой техники, доставшейся талибам "на халяву" от США, не должно вводить в заблуждение. Процентов на 30-40 (если не больше) это вооружение сильно потрепано и устарело. Многое требует ремонта и запчастей. А вот здесь - проблемы. У США и НАТО этого не купишь. Талибы будут вынуждены действовать "по-украински" - из нескольких боевых машин собирать одну.

Но даже при всем при этом талибское войско остается серьезной "стратегической силой". К тому же нельзя исключать, что "покровитель" Талибана — соседний Пакистан - будет оказывать ему помощь.

Отряды талибов сегодня по оснащенности, пожалуй, не уступают вооруженным силам Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КТО В ТЕНИ

Ну а с какой армией в Европе, на Ближнем Востоке или в Африке можно сравнить по боевому потенциалу вооруженные силы талибов? Сложный вопрос, ибо критериев тут много.

По количеству штыков (их, напомню, вместе с перебежчиками, до 150 тысяч) Талибан сопоставим с армиями Алжира или Сирии.

Но при этом у Талибана армия больше, чем у натовских Польши, Канады, Румынии, Болгарии или Венгрии. Я уже не говорю про карликовые армии Латвии, Литвы и Эстонии — Их талибы заткнут за халат вместе взятых.

И все же количество "голов" - не главное. Гораздо важнее - количество и качество оружия. Плюс уровень владения им. Наверное, было бы смешно сегодня говорить о том, что по танкам Талибан в 40 раз сильнее Эстонии (у нее танк всего лишь 1, да и тот арендованный). Кстати, что касается боевой авиации стран Прибалтики, то у той же Эстонии - 4 машины, у Литвы 11, а у Латвии - 14. У таджиков, киргизов и туркменов тоже нет такого числа боевых самолетов и вертолетов, как у талибов (130 единиц). Лишь Казахстан и Узбекистан имеют их больше.

Да и столько оружия, сколько перепало Талибану, Америка за все время не давала ни Украине, ни Грузии, ни какой либо еще стране. Им и не снилась куча оружия на $85 миллиардов — это же 17 годовых военных бюджетов Украины!

В итоге отряды талибов сегодня по оснащенности, пожалуй, не уступают вооруженным силам Украины (пусть в Киеве и хвалятся, что у них «самая боеспособная армия в Европе»). А кое в чем и превосходит ее. Считайте сами:

Самолетов и вертолетов у Украины и Талибана примерно одинаковое число. Но украинская авиация — это оставшееся от СССР старье. У афганцев машины современнее.

«Джавелинов» - тоже одинаково.

Бронемашин и бронетранспортеров — на Украине в 1,5 раза больше. Но это на бумаге. В реалиях — они даже не все на ходу. А у талибов — хоть завтра в бой.

Если же сравнивать с Грузией, то у Талибана и БТР, и авиации в 3-5 раз больше.

И все — благодаря Америке.

Наверное, поэтому США и выдали такую жалкую военную помощь Владимиру Зеленскому, прилетевшему в Вашингтон на встречу с Джо Байденом. Всего $60 миллионов (сравните с $85 миллиардами для Талибана!). Американцы уже поняли — кому достанется все их военное добро, когда придется бежать еще и с Украины.

* "Талибан" - террористическая организация, запрещенная в России

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