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Политика3 сентября 2021 10:10

Путин на ВЭФ раскрыл детали уникального предложения японцам по Курилам

Президент позвал иностранные компании вместе осваивать острова
Олег АДАМОВИЧОлег АДАМОВИЧ
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Президент рассказал, за счет чего власти собираются развивать Курилы. Фото Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

Президент рассказал, за счет чего власти собираются развивать Курилы. Фото Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

В пятницу Владимир Путин открыл пленарное заседание Восточного экономического форума. Президент рассказал, за счет чего власти собираются развивать Курилы.

Мероприятие началось с шутки модератора Сергея Брилева. Журналист заметил, что Путин «не похож на Ангелу Меркель».

- Ну это нетрудно было заметить, - парировал президент.

Брилев вспомнил случай на встрече главы России и канцлера Германии, когда у Меркель в самом начале официальной части зазвонил телефон. У Путина-то мобильного нет – он это еще раз сегодня подтвердил журналисту.

В июле на заседании Совбеда президент вскользь рассказал, что японцам было сделано предложение «абсолютно уникального, беспрецедентного характера» по развитию Курил. И вот на ВЭФ мы узнали детали.

- Мы полностью освободим на 10 лет бизнес на Курилах от ключевых налогов: на прибыль, имущество, земельного и транспортного. Льготы получат те, кто реально начнет работает на островах. На 10 лет будут понижены страховые взносы до 7,6%. Вводится свободная таможенная зона – импортировать товары, оборудование и вывозить продукцию станет проще и удобнее. НДС не взимается, пока товар не покинет территорию Курил, - рассказал бизнесу президент.

Путин добавил, что особые правила не распространяются на подакцизные товары, вылов ценных биоресурсов, добычу и переработку углеводородов.

- Налоговыми, таможенными и административными преимуществами смогут воспользоваться не только отечественные, но и иностранные, в том числе и японские партнеры, - добавил глава России.

Источник в правительстве рассказал «Комсомолке», что мы давно предлагаем Токио совместно осваивать Курилы. Конечно, речь не идет о передаче территорий. Но мы готовы помочь бизнесу, который захочет вложить деньги в развитие. Острова не первый год специально «придерживаются» для Японии – другим странам такие конкретные предложения не делаются.

Сергей Брилев напомнил Путину, что «японцам всегда хочется больше, и они уже пытались увязать судьбу российских Южных Курил с судьбой мирного договора».

- Это не меняет нашего подхода с точки зрения заинтересованности в мирном договоре. Отсутствие такого документа в отношениях – это нонсенс. Тем более, что и Россия и Япония заинтересованы в нормализации отношений, - ответил президент.

Глава России вспомнил, что переговоры длятся аж с 50-х годов.

- Мы никогда не отказывались от диалога по мирному договору. Договорились с прежним премьером, что готовы выстроить работу на основе известных документов 50-х годов. Но японские партнеры все время меняют позицию. Процесс бесконечный, - с сожалением констатировал президент.

Путин добавил, что мы «должны учитывать реалии». В частности, мы должны обеспечивать свою безопасность. А японцы так и не смогли гарантировать, что около наших границ не появятся американские ракеты.

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