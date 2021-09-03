«По стопам Волочковой»: Анна Калашникова снялась обнаженной на Мальдивах

Певица приготовила сюрприз для своего жениха Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

После давней жаркой фотосессии балерины Анастасии Волочковой, Мальдивы стали не только символом романтики, но и приобрели некий эротический флёр. После пытался повторить подвиг Волочковой Джигурда, потом актер Вячеслав Манучаров пытался фоткаться нагишом, но большой шумихи из этого не вышла. Повторить подвиг балерины решила певица Анна Калашникова.

После давней жаркой фотосессии балерины Анастасии Волочковой, Мальдивы стали не только символом романтики, но и приобрели некий эротический флёр. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Звезда ток-шоу обнажилась на Мальдивах для фотосессии, которую готовит в подарок своему жениху-миллионеру Ивану Семёнову.

- Это будет красивый календарь с налётом лёгкой эротики, подарок, который, думаю, мечтает любой мужчина, - объяснила kp.ru Анна Калашникова.

Повторить подвиг балерины решила певица Анна Калашникова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним: певица уже второй год встречается с банкиром Иваном Семёновым. Пара планировала этим летом свадьбу, но из-за пандемии пока перенесла торжество на следующий год. А пока певица познакомила своего 6-летнего сына Даню с Иваном. По словам артистки, ребёнок и будущий отчим подружились, Ваня много времени уделяет малышу, задаривает его презентами.