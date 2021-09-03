Андрей Норкин женился на красавице-блондинке через год после смерти жены Юли

Андрей Норкин женился спустя год после смерти супруги Юли. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Андрей Норкин женился спустя год после смерти супруги Юли. О радостном событии известный ведущий сообщил лично, опубликовав фотографии с новой избранницей.

Андрей Норкин женился второй раз. Он показал новую красавицу-жену. Избранницей вдовца стала эффектная блондинка. На молодой было классическое платье-футляр и блестящие туфли-лодочки. Жених облачился в элегантный черный костюм, белую рубашку и бабочку.

Новобрачные обменялись кольцами, а затем поцеловались в знак любви и верности. От поклонников не ускользнул тот факт, что 53-летний телеведущий женился через год после смерти супруги Юли. Народ засыпает Норкина вопросами личного характера.

Отметим, что с первой супругой мужчина состоял в браке почти 30 лет. Юлия Норкина умерла 4 июня 2020 года. Андрей лично сообщил о трагедии день спустя и позвал всех желающих на кладбище. "Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но в основном людей. Если вы хотите и можете попрощаться с ней, приезжайте на Новодеревенское кладбище в Пушкино", - поведал вдовец.

О радостном событии известный ведущий сообщил лично, опубликовав фотографии с новой избранницей. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, Юлия и Андрей познакомились на работе в 1992 году и через несколько месяцев поженились. Они вместе вели эфиры на радио. У Юлии подрастал сын Александр 1986 года рождения от первого брака. У Норкиных в 1995 году родилась дочь Александра. Девушка - ветврач по образованию. В 2002 году Юлия и Андрей усыновили семимесячного Артема, оставленного матерью в больнице. В 2004 году они узнали, что та же мать оставила в клинике еще одного ребенка - Алексея. Норкины забрали его домой.