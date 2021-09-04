Молодого любовника Ксении Бородиной обокрал собственный водитель: похищен рюкзак, набитый миллионами

Гриша Эрик, как себя называет блогер-миллионник, любит демонстрировать все атрибуты роскошной жизни. Фото: Instagram

О том, что молодой бойфренд (их разница в возрасте - 9 лет) Ксении Бородиной - не тот, за кого себя выдает, "Комсомолка" уже писала. "Ресторатор" Эрик Авагян, как выяснилось, - гражданин Армении, чей российский бизнес, связанный с топливом и недвижимостью, погряз в убытках. При этом в соцсетях Гриша Эрик, как себя называет блогер-миллионник, демонстрирует все атрибуты роскошной жизни: брендовые наряды, фешенебельные курорты, укутанных в пеленки от Версаче детей (чьих, пока неизвестно) и свою главную страсть - спорткары Ламборгини за 20 млн с красивыми номерами, которые по документам почему-то принадлежат другим людям... Тайну этого автопарка раскрыл сайт kp.ru, и эта история оказалась настоящим детективом.

В базе судов на Эрика Авагяна можно найти не одно дело: вот человека с таким именем выдворяют за пределы страны, потому что на паспортном контроле в Шереметьево в его документах обнаруживают признаки подделки; вот он попадает в ДТП на чужой машине, и владелец судится за страховку... Но сразу несколько одинаковых исков к Авагяну о взыскании необоснованного обогащения зарегистрированы в районных судах столицы. Истец Вадим Габуряк долго пытался найти место регистрации ответчика и отсудить у него якобы ошибочно перечисленные на карту сотни тысяч рублей: сначала дело футболили из одной инстанции в другую, а потом и вовсе отказали. Однако, как выяснилось, "обедневший" Габуряк в этой ситуации вовсе не жертва, а многочисленные иски могли быть просто прикрытием собственного преступления.

Вот уже несколько месяцев Вадим Габуряк находится в колонии: осужден за кражу в особо крупном размере. Как следует из решения суда, он похитил 200 тысяч долларов у того самого Эрика Авагяна - своего работодателя, у которого трудился водителем и личным помощником. На момент преступления в 2019 году в переводе на рубли эта сумма составляла более 13 млн, и бойфренду Бородиной эти деньги не принадлежали.

Из материалов дела:

- В январе 2019 года потерпевший взял в долг у своего брата 200 000 долларов США, чтобы рассчитаться с долгами принадлежащей ему компании, о чем была составлена расписка. Указанные денежные средства потерпевшему передал помощник его брата по имени Давит в синем пакете пачками по 10 000 долларов США, 100 долларовыми купюрами, который потерпевший убрал в рюкзак и оставил в своей квартире на подоконнике. На следующее утро он улетел в командировку в Лондон, а вернувшись домой, обнаружил, что указанные денежные средства пропали, все остальные вещи остались на месте, дверь не была взломана, из чего потерпевший сделал вывод, что у лица похитившего денежные средства, был ключ...

Как видно, с чужими деньгами Авагян обошелся легкомысленно, даже не спрятав в сейф. Хотя двухэтажная квартира, в которой он проживал, была арендованной и в ней тогда шел ремонт мраморного панно - работники то и дело крутились в апартаментах. Но как выяснило следствие, строители не при чем: на камеры наблюдения управляющей компании попался выходящий из дома с рюкзаком незадачливый вор, в котором обчищенный хозяин узнал своего водителя. Оказалось, Габуряк забрал ключи, которые начальник-бизнесмен когда-то потерял в машине. Сразу после похищения злоумышленник бежал в Армению, где его нашла и приперла к стенке родня потерпевшего.

Из материалов дела:

- Габуряк признался в хищении денежных средств и перевел со своей карты 800 000 рублей, 3000 долларов США и выдал доверенность на переоформление двух имеющихся у него транспортных средств в целях возмещения ущерба.

Кроме того, в деле указано, что четыре машины, принадлежащих Авагяну, среди которых "Порше", "Кадиллак" и "Ламборгини", он почему-то зарегистрировал на своего водителя. Когда кража вскрылась, бизнесмен потребовал переоформить их на него.

На суде обвиняемый до последнего отрицал свою вину и пытался доказать, что совершил признание под страхом побоев, а деньги своему руководителю перевел просто по ошибке. Якобы Эрик Авягян оговорил невиновного водителя, чтобы присвоить себе его роскошный автопарк из шести авто - все они, мол, были куплены Габуряком. Однако, откуда у простого водителя деньги на иномарки, он так и не смог объяснить и в итоге получил четыре года колонии общего режима.