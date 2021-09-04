"Зеленский подписал в США самую страшную вещь для него": Украину может спасти только шантаж

Зеленский в Вашингтоне продлил на 7 лет Договор о предотвращении распространения оружия массового поражения. Фото: REUTERS

Помните в "Золотом теленке"?

- Только кража, - говорил Паниковский.

- Только ограбление, - возражал Балаганов, который тоже был горд доверием командора.

Слава Богу, на нынешней Украине нет таких стратегических разногласий в вопросе дальнейшего выживания Незалежной и добычи необходимых для этого средств – все участники процесса сходятся в одном: Украину может спасти только шантаж. Другой вопрос, кого и чем шантажировать.

Некоторые высокопоставленные лица предлагают заняться шантажом Европы и грядущим отсутствием транзита через Украину российского газа. Другие предлагают шантажировать Европу и Россию будущими ядерными бомбами и ракетами с ядерными боеголовками. Правда, нет ни средств доставки, то есть носителей, ни ядерных зарядов. А потому шантаж вряд ли достигнет цели.

Третьи, самые реалистично смотрящие на окружающий мир, предлагают шантажировать пока еще действующими на Украине атомными электростанциями. Мол, как взорвем их, никому мало не покажется. То обстоятельство, что мало не покажется в первую очередь собственному населению, никого из таких стратегов не останавливает.

Самым прагматичным оказался, по крайней мере, в своих собственных глазах известный украинский политолог Михаил Чаплыга, который объявил, что Зеленский упустил во время рандеву с Байденом самый реальный шанс пошантажировать Америку. А именно – объявить о грядущем выходе из Соглашения о нераспространении ядерного оружия. Вместо этого Зеленский в Вашингтоне продлил на 7 лет Договор о предотвращении распространения оружия массового поражения.

- У меня возникает один вопрос: зачем же Зеленский подписал в США самую страшную вещь для него, по сути, и для страны. У нас был единственный козырной туз — это договор, соглашение о нераспространении ядерного оружия в статусе неядерного государств, - с горечью резюмировал политолог, очевидно, всерьез полагая, что такой шантаж всерьез бы напугал Белый дом. И явно не отдавая себе отчет, что в таком случае Зеленский бы вылетел из США быстрее собственных кроссовок.

Украинский политолог считает, что подписание договора - страшная вещь для Украины. Фото: REUTERS

А вот Арсений Яценюк предлагает взвалить всю вину за грядущее крушение украинской газотранспортной системы на Россию. Которая, как он сказал на Ютуб-канале Савика Шустера, намерена превратить ГТС Украины в металлолом.

- Россия уже наполовину это сделала, - констатировал Яценюк и предложил заключить трехсторонний договор о транспортировке газа, причем, третьей стороной должна выступить Европа. - А когда мы уже втроем, дорогие европейцы, так вы тогда нам не декларациями рассказывайте, как вы будете помогать украинскому народу. Ставьте свою подпись, печать и несите вместе с Россией ответственность за то, если Россия нарушит контракт.

Нет, насчет России – это у Яценюка взыграло, безусловно, украинство. Но вот относительно состояния ГТС он очень близок к реальности в своей оценке. Известный эксперт, главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич оценивает состояние украинской ГТС как близкое к катастрофическому.

- Последний технический аудит ГТС Украины проводился немецкими специалистами в 2015 году. На тот момент они оценили степень амортизации (износа) в 85%. По предварительной оценке, на то, чтобы привести ее в соответствие с современными нормами требуется около 12 миллиардов евро, - разъяснил он в интервью РИА "Новости". - Прошло еще шесть лет. Из того что известно нам как сторонним наблюдателям, из источников внутри Украины – что из 100% выделяемых на планово-предупредительные ремонты доходит 30%. В каком состоянии система сейчас пребывает, сказать очень сложно.

И объяснил, по какому принципу проводится текущий ремонт газотранспортной системы Украиной: "Из-за того, что она недозагружена, если что-то из строя вышло, то с тех участков, где прокачки нет – берут и переставляют. В шашки играют – так, наверное. Надо ремонтировать – берем ту, которая не работала. А эту куда? Пусть стоит. Поэтому претензии насчет состояния ГТС не к Москве, а к тем, кто из 100% средств на дело отправляет треть. 85% износа - это как тришкин кафтан".

При этом, самыми "узкими" местами являются не сами трубы, естественно, а газоперекачивающие агрегаты и компрессорные станции.

То есть господин Яценюк очень вовремя бьет в колокол. Потому что если Украина сейчас не озаботится этой проблемой, то после 2024 года может оказаться так, что транспортировать российский газ через Украину будет просто не по чему. Кроме как по "Северным потокам". В силу отсутствия альтернативных вариантов. Будь на Украине разумные власти, они бы сейчас этими вопросами озаботились, а не вставлением палок в колеса "Северным потокам".

Но это уже из области фантастики.