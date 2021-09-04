Яценюк: Россия хочет превратить газотранспортную систему Украины в металлолом Фото: REUTERS

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Россия превращает украинскую газотранспортную систему в металлолом.

«Они уже половину этого сделали», - заявил экс-премьер в эфире программы Савика Шустера «Свобода слова».

Как считает Яценюк, Киев должен настаивать на подписании трехстороннего договора о транзите российского газа, а не двухстороннего. По его словам, третьей стороной должна стать Европа.

«А когда мы уже втроём, дорогие европейцы, так вы тогда нам не декларациями рассказывайте, как вы будете помогать украинскому народу. Ставьте свою подпись, печать и несите вместе с Россией ответственность за то, если Россия нарушит контракт», - отметил он.

Напомним, накануне во время встречи в Вашингтоне президенты США и Украины Джо Байден и Владимира Зеленский сделали двустороннее заявление относительно «Северного потока – 2». В нем говорится, что Вашингтон и Киев по-прежнему продолжают выступают против газопровода, рассматривая его как угрозу для европейской энергетической безопасности. В Кремле вновь напомнили, что речь идет исключительно о коммерческом проекте, «который не может предоставлять ни для кого никакую угрозу».