Британские спецназовцы переоделись в женщин, чтобы добраться до кабульского аэропорта

Несколько раз переодетых британцев окликали, но никто не посмел предложить им «открыть личико» Фото: REUTERS

Вряд ли спецназовцы из находившегося в Афганистане британского подразделения SAS (Специальная авиадесантная служба) когда-нибудь смотрели легендарный советский «истерн» «Белое солнце пустыни». Но, чтобы спасти свои жизни, в точности повторили трюк черного Абдуллы, переодевшись в глухие паранджи афганских женщин.

Как сообщает газета The Sunday Express, около 20 бойцов SAS в момент начала панической эвакуации западных сил из Афганистана находились на юге страны. Попасть в Кабул по воздуху у них возможности не было, пришлось двигаться пешком, в основном по ночам. Спустя несколько дней спецназовцы наконец добрались до столицы, которая к тому времени уже целиком контролировалась талибами*. Предстояло самое трудное - проникнуть в аэропорт, который все еще удерживали военнослужащие США и других стран западной коалиции.

Первый же патруль талибов мог задержать, а то и пристрелить солдат в британской форме. И тогда бойцы через местных доверенных афганцев раздобыли женские паранджи и накинули их на себя. Большую часть своего оборудования, кроме личного оружия и патронов пришлось бросить. Разбившись на небольшие группы, британцы в таком виде двинулись по улицам к аэропорту. Каждую группу сопровождали мужчины-афганцы, которым за это рискованное дело щедро заплатили.

По законам шариата женщина не может появляться на улице без сопровождения мужчины. Несколько раз переодетых британцев окликали, но никто не посмел предложить им «открыть личико». В итоге все успешно добрались до аэропорта и присоединились к своим. Великобритания завершила эвакуацию своего военного контингента из Афганистана 29 августа.

* Организация запрещена в России