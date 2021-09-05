С Украиной отношения наладим, Курилы от налогов освободим: самые яркие цитаты с Восточного экономического форума

Восточный экономический форум проходил со 2 по 4 сентября во Владивостоке. Фото: forumvostok2021.tassphoto.com

Со 2 по 4 сентября во Владивостоке прошел Восточный экономический форум. Участники форума заключили контрактов на триллионы рублей и приняли немало судьбоносных решений. Среди главных новшеств, озвученных на ВЭФ:

- Бизнес на Курилах на 10 лет освободят от налогов на прибыль, имущество и землю, а также от транспортного сбора;

- Туристический кэшбек для поездок на Дальний Восток вырастет вдвое - до 40 тысяч рублей;

- Рядом с Владивостоком построят город-спутник на 300 тысяч жителей, который так и назовут - Спутник.

Как всегда, на форуме прозвучало много интересных заявлений. Приводим несколько ярких цитат с ВЭФ-2021.

Владимир Путин, президент России:

Владимир Путин. Фото: forumvostok2021.tassphoto.com

«Та ситуация, в которой мы (с Украиной, - Ред.) находимся, является ненормальной и неестественной. Рано или поздно - а лучше, если это произойдет рано - мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной.»

Другие цитаты Путина с ВЭФ — здесь.

Лилия Овчарова, проректор Высшей школы экономики:

Лилия Овчарова. Фото: forumvostok2021.tassphoto.com

«Россия стала мировым лидером по привлечению трудовых мигрантов. Мы принимаем как должное, что приезжают культурно близкие люди - русскоговорящие, с хорошим образованием. Но теперь все изменилось. Те, люди, которые уехали из-за пандемии, и те, которые приехали сейчас, - мы очень сильно чувствуем, как физически и интеллектуально поменялся состав. Едут мигранты, которые не знают русского языка, не учились в Советском Союзе».

Подробнее о выступлении Овчаровой на форуме — в нашей статье

Антон Котяков, Министр труда и социальной защиты РФ:

Антон Котяков. Фото: forumvostok2021.tassphoto.com

«Если до пандемии удаленно и дистанционно работали только 30 тысяч человек, то в прошлом году их число выросло до 11% от числа всех занятых - 5 - 6 млн человек. Сейчас это число сократилось до 2,8 - 3 млн человек (а не упало до 30 тысяч после отмены ограничений, — Ред.), то есть мы видим, что работодатели и сами работники оценили все прелести удаленного формата и продолжают им пользоваться. Это долгосрочный тренд».

Что еще сказал Котяков о современном рынке труда, читайте здесь.

Андрей Костин, Президент ВТБ:

Андрей Костин. Фото: forumvostok2021.tassphoto.com

«Сегодня в Крыму столько инвестиций, даже государственных, что их осваивать не успевают. И частный капитал начинает туда потихоньку возвращаться. В принципе больших проблем я не вижу в банковском секторе, чтобы туда заходить крупным банкам. Эта тема (приход крупных банков в Крым. - Ред.) иногда ура-патриотами поднимается, но это невозможно, это попадание сразу под все санкции европейские, американские».

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