После военного переворота в Гвинее на улицы вышли люди с криками «Слава Армии!»

Военный переворот в Гвинее увенчался успехом. Фото: REUTERS

Кажется, военный переворот в Гвинее увенчался успехом. В воскресенье местный элитный спецназ во главе с полковником Мамади Думбуйя пленил президента Альфу Конде.

Затем, в полном соответствии с теорией революции, путчисты захватили телевидение и выпустили короткое видеобращение о низложении правительства и отмене действия Конституции. Последняя вызывает у многих гвинейцев неприязнь, ведь год назад 83-летний Альфа Конде переписал Основной Закон, чтобы благополучно избраться на третий срок.

Сейчас обстановка в Конакри (столице страны) спокойная, перестрелки противников и сторонников режима прекратились.

— Переворот начался в ночь и продолжался всё утро. Я проснулся от выстрелов, первая мысль — кто-то пускает фейерверки, — рассказал kp.ru русский бизнесмен, менеджер компании OBT Logistic Игорь Климов, проживающий в Конакри. — Теперь, когда стало известно, что Конде арестован военными, люди высыпали на улицы с криками «Слава Армии!» и «Cвобода!»

В то же время с переворотом смирились явно не все. Например, местное министерство обороны (где, как мы уже писали, засели политические противники лидера путчистов Мамади Думбуйи) заявило, что «всё под контролем» и «лоялисты смогли одолеть мятежников».

— По неподтверждённым слухам, министра обороны сейчас нет стране. Есть также сведения, что президент Конде в ближайшее время выступит с видеообращением о сложении полномочий, — говорит источник «КП».

Почему же многие гвинейцы радуются перевороту? Они полагают, что хуже точно не будет. По уровню ВВП на душу населения Гвинея — на 164 месте: менее $2500 на человека, что считается бедностью даже по меркам Африки. В то же время в этой стране есть экономические интересы России — ряд корпораций разрабатывают здесь бокситы (ценное сырьё для алюминиевой промышленности). Так что события в Конакри — безусловно, геополитический вызов: сможет ли Россия не потерять свои позиции в Западной Африке из-за нового витка нестабильности?