Переворот в Гвинее: военные блокировали дворец президента

В Гвинее происходит попытка военного переворота. Фото: REUTERS

В воскресенье в столице Гвинее, городе Конакри, были слышны выстрелы. Мировые СМИ не сомневаются, что происходит попытка военного переворота. Действующий президент этой западноафриканской страны, Альфа Конде, год назад изменил конституцию и переизбрался на третий срок, что вызвало протесты оппозиции, переросшие в массовые беспорядки.

Но теперь к уличным демонстрантам присоединились отдельные воинские части. Подразделение элитного гвинейского спецназа попыталось взять штурмом президентский дворец и арестовать, а возможно, и убить Конде.

Кстати, очень похожий сценарий два месяца назад был разыгран в другой франкоязычной стране, Гаити, где хорошо вооружённый отряд международных наёмников застрелил местного лидера Жовенеля Моиза в собственной резиденции.

Однако в Конакри всё пошло иначе. Охрана Конде смогла дать отпор нападавшим. Как сообщается, сам 83-летний президент не пострадал. Также стала известна личность организатора путча — это полковник Мамади Думбуйя. Ранее он служил в Иностранном легионе (элитное подразделение французской армии, формируется в основном из граждан других стран). Будущий заговорщик вернулся в Гвинею в 2018 году и благодаря своему опыту стал офицером местного спецназа. Однако при этом он конфликтовал с приближёнными Конде, например, министром обороны, который, по мнению Думбуйи, препятствовал его продвижению по службе.

Сейчас обстановка в Конакри по-прежнему напряжённая, продолжаются уличные бои с отрядами заговорщиков. Замешаны ли в этом какие-либо внешние игроки, пока не известно.

Несмотря на географическую незначительность и крайнюю бедность Гвинеи, к ней приковано внимание многих великих держав. Здесь сосредоточено до половины мировых запасов бокситов — ценного сырья для алюминиевой промышленности. И ряд российских концернов реализуют в Конакри совместные проекты по добыче полезных ископаемых, а российские советники консультируют президента Конде по вопросам безопасности. Так что, похоже, это далеко не последний этап большой международной игры вокруг Западной Африки.