Лидер военных мятежников объявил о роспуске правительства Гвинеи

Лидер военных мятежников объявил о роспуске гвинейского правительства. Фото: соцсети

Лидер военных мятежников объявил о роспуске правительства Республики Гвинея, отмене конституции страны и закрытии границ. Об этом Мамади Думбуя заявил в своем видеообращении, опубликованном изданием Africa Guinee.

- Мы решили распустить правительство, — заявил Думбуя, добавив, что мятежники отменяют действующую конституцию страны, а также закрывают сухопутные и воздушные границы страны.

Гвинейские власти же подтвердили факт нападения на резиденцию президента. Однако, по их словам, охрана главы государства отразила атаку.

Ранее военные мятежники задержали президента Республики Гвинея Альфу Конде. Также местные СМИ сообщили о задержании нескольких высокопоставленных должностных лиц Гвинеи.

Напомним, в воскресенье, 5 сентября, в Гвинейской Республике была предпринята попытка государственного переворота. Военные с оружием на данный момент находятся перед президентским дворцом в столице городе Конакри. Единственная трасса, ведущая с севера Конакри в правительственный квартал на юг столицы, где расположен президентский дворец, была перекрыта спецназом.