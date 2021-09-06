Андрей Красов: Проект Шойгу будет покруче, чем у Столыпина

Сергей Шойгу огласил идею «Кедрового пути» Фото: Shutterstock

Глава военного ведомства России развил свою идею создания новых городов в восточной части нашей страны. В интервью РБК Сергей Шойгу огласил идею «Кедрового пути», который сможет стать альтернативой торговых дорог через Суэцкий канал, а также конкретизировал соображения относительно новых урбанистических кластеров на восток от Урала.

Что заявил Шойгу?

Необходимо построить безопасный и эффективный маршрут между Европой и Китаем.

Надо вводить «сибирскую ипотеку» для тех, кто будет строить новые сибирские города.

Новые города должны появляться синхронно с созданием свежих научно-промышленных центров.

Нужны производственно-логистические центры на всем протяжении транспортных коридоров.

Средства на проекты не будут найдены, если о них, конкретно проработанных, не заявлять вслух - значит, их надо активно обсуждать.

«КП» попросила прокомментировать заявления Сергея Шойгу Первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Красова.

- Ваше отношение к тезисам Шойгу, поедут ли люди в Сибирь?

- Конечно. Если взять исторический период, когда Советский Союз распался, и мы 30 лет представляем другое государство, которому выдались тяжелые 1990-е, то мы поймем, через какие испытания пришлось пройти отчизне. Но после того как страну возглавил Путин — мы пошагово начали стабилизировать обстановку.

- Пошагово?

- Да. Мы рассчитались со внешними долгами. И начали реализовывать проекты. Да, их поначалу было немного. А сейчас реализуем национальные проекты - и на подходе те, которые, например, озвучил Шойгу. Сейчас настало время обратить внимание на ту часть нашей территории, что находится за Уралом.

- Почему сейчас?

- Россия сконцентрировала сегодня уникальные возможности и в науке, и в промышленности. Потому так интересны планы, которые озвучил Шойгу и по строительству городов, и по развитию в этих кластерах суперсовременных технологий, в том числе переработке ресурсов.

- Шойгу предложил проект «Кедрового пути» через Сибирь.

- Хорошее название. С привязками к природе, к истории. Вообще, все когда то появляется впервые — в том числе «Кедровый путь». Это, думаю, ступенька, трамплин — от которой нам надо оттолкнуться, чтобы реализовывать более масштабные проекты. Мы в ЕР не сидим на месте - и нам необходима поддержка граждан РФ на местах. В том числе, чтобы мы могли реализовать Народную программу — в нее вошли предложения со всей страны.

- Шойгу назвал конкретные адреса в Сибири, где возможно создание таких кластеров.

- Правильно, когда производство находится вблизи природных ресурсов - и важно, чтобы и трудовые ресурсы находились с ними рядом. В этой цепочке соединяются и реализуются по-настоящему масштабные проекты.

- Но как привлечь людей туда, как их заинтересовать?

- Чтобы не только извлечь ресурсы из недр, но и организовать комплексы современных производств, где бы выросли города будущего, со стороны государства должны быть меры стимулирующего характера. Целевые. Чтобы и далее люди оставались жить в тех или иных регионах Сибири. Тут должен быть комплексный государственный подход.

- Речь о перемещении миллионов людей?

- У Шойгу речь о городах от 300 тысяч до миллиона жителей. Это громадный проект. Мы понимаем, такие проекты не в один год делаются. И даже не в пять лет. Это глобальные проекты на десятилетия.

- Шойгу вспомнил про проекты Столыпина вековой давности, это сопоставимо?

- Наверняка, в каких то аспектах. Да. Столыпин — историческая, масштабная фигура. Вообще, в истории все циклично. Но если посмотреть с точки зрения историчности, то в 20-м веке наша страна преимущественно развивала современные производства в Европейской части и на Урале. А сейчас мы имеем уникальные возможности, чтобы обратить внимание на развитие Сибири и Дальнего Востока. Я бы не стал называть наш нынешний сибирский проект Столыпин №2. У нас есть свой лидер. У проекта Столыпина были свои цели и задачи, у Шойгу проект более уникален. Мы обладаем более широкими возможностями для его реализации, чем 120 лет назад.

- Расшифруйте...

- Государство обеспечит создание новых рабочих мест с высоким уровнем зарплат и высокотехнологичных. Работа в Сибири должна быть и престижной, и достойно оплачиваемой, и с перспективой развития.

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