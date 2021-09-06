Доход 17 тысяч россиян превышает миллион рублей в месяц: где получают такие зарплаты

Всероссийская перепись миллионеров завершена! Оказывается, у нас в стране живут 17 100 человек с официальной зарплатой от миллиона рублей в месяц Фото: Shutterstock

Всероссийская перепись миллионеров завершена! Оказывается, у нас в стране живут 17 100 человек с официальной зарплатой от миллиона рублей в месяц (до вычета налогов). Это 0,06% занятых в экономике россиян: получается, один из 1600 работников в стране получает миллион. К таким выводам пришли эксперты FinExpertiza, проанализировавшие данные Росстата за апрель. Больше 60% «штатных миллионеров» (вот уж неожиданность) живут в Москве. За два пандемийных года число людей со столь высокими зарплатами выросло в полтора раза - в 2019 году их было 11 290 человек.

Миллион - это в 30 раз больше среднемесячной зарплаты по стране: сегодня она составляет 32,4 тысячи рублей. Это даже больше, чем у президента: Владимир Путин за весь прошлый год заработал около 10 млн рублей.

Что это за работа с зарплатой выше, чем у главы государства? Как выяснили аналитики, больше всего зажиточных россиян трудятся в банках и страховых компаниях - там значится около 2,9 тысяч миллионщиков. Большие деньги крутятся и в торговле - 2,6 тысяч россиян зарабатывают больше миллиона в месяц на купле-продаже (об остальных областях см. ТОЛЬКО ЦИФРЫ).

- Нет ничего странного, что в России есть небольшое количество людей, зарабатывающих свыше миллиона в месяц. Чаще всего такую зарплату платят высококвалифицированным специалистам в области IT либо руководителям компаний, - комментирует Александр Сафонов, проректор Финансового университета при правительстве РФ.

Экономист добавил, что эти данные не учитывают бонусы, премии и другие вознаграждения, поскольку эта информация конфиденциальна. Так что реальные доходы миллионеров могут быть еще выше.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Число россиян с зарплатой от 1 млн рублей по годам (тыс. человек):

2015 - 5,1

2017 - 7

2019 - 11,3

2021 - 17,1

Топ-10 регионов по числу «миллионщиков» (тыс. человек):

Москва — 10,37

Санкт-Петербург — 1,32

Московская область — 1,2

Свердловская область — 0,31

Сахалинская область — 0,3

Краснодарский край — 0,3

Ямало-Ненецкий авт. округ — 0,27

Татарстан — 0,22

Челябинская область — 0,16

Кемеровская область — 0,14

Отрасли, где больше всего работников с такими доходами (тыс. человек):

Финансы и страхование - 2,9

Торговля - 2,6

Профессиональная, научная и техническая деятельность (юристы, аналитики, инженеры и т. д.) — 2,5

Обрабатывающие производства — 2,4

Информация и связь — 1,4

Культура, спорт, развлечения — 1

Добыча полезных ископаемых — 0,9

Строительство — 0,7

По данным Росстата и FinExpertiza. Охват исследования - 104,6 тысяч крупных и средних предприятий.

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