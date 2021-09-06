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Происшествия6 сентября 2021 16:05

Четырехлетний малыш ушел за два километра от детского сада во Владивостоке

СК России проводит доследственную проверку по факту халатности сотрудников дошкольного заведения
Александр БОЙКОАлександр БОЙКО
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Во Владивостоке следователи выясняют, как четырехлетний мальчишка умудрился удрать из детского садика.

Во Владивостоке следователи выясняют, как четырехлетний мальчишка умудрился удрать из детского садика.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке следователи выясняют, как четырехлетний мальчишка умудрился удрать из детского садика. Он практически сам дошел до дома и никто на улице не обратил на него внимания.

- Поступило сообщение о том, что из детского сада по улице Терешковой в городе Владивостоке ушел 4-летний мальчик. Ребенок отсутствовал более двух часов, пока не был обнаружен на улице почти за два километра от забора дошкольного заведения. Назначена доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей "халатность", - сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По предварительным данным дите как-то "протиснулось между прутьями решетки забора детского садика". И это оставляет еще больше вопросов к его руководству: тут либо забор неправильный, либо ребенок недокормленный.

Но ситуация в целом не нова. В июле из детского садика на Профсоюзной улице в Москве ушли сразу четыре воспитанника 5-6 лет отроду.

Шли домой, один чуть не угодил под машину. Тоже пролезли под забором детского сада. Воспитатели заявили следствию, что дети виноваты: насмотрелись иностранных мультиков и устроили подкоп.

Минувшей зимой еще один дошкольник сбежал из садика в Митино. Гулял сам по себе по Пятницкому шоссе, пока его не подобрали автолюбители. Ушел пацан в отрыв, как в американских блокбастерах: похитил у воспитательницы магнитную карточку "Проход и питание", и когда она прикорнула в тихий час, мальчуган тихо оделся и ушел. Хотел сделать родителям сюрприз...

На днях в сеть попало видео, где 5-летнего мальчика столичная воспитательница грубо связывает скотчем по рукам и ногам. Кадры предоставили маме ребенка, которая их тут же выложила в интернет и написала заявление в полицию.

Психологи говорят, что современные дети растут на мультиках и видеоиграх, где навязывается и поощряется подобное поведение. Родители даже часто не подозревают, на что способны их детки, которые дома часами не отходят от телевизора и интернета.

Но проблема комплексная. Воспитатели часто не знают банальных детских игр и просто не знают, чем занять детей во время прогулки.

А бывают и крайности. В одном из столичных детских садов выявили пожилую нянечку, которая считала, что родители своими подарками наводят на нее порчу. Поэтому она подбрасывала конфеты и цветы обратно в ящички детей.

Родители настояли на увольнении пенсионерки, хотя по закону к больному человеку придраться было довольно сложно.

И нет никакой гарантии, что "лечить порчу" эта нянечка не станет в другом детском учебном учреждении.

ЧППроисшествия: КРИМИНАЛ