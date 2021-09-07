Как Россия вывозила ядерное оружие из бывших советских республик: Дележка арсенала местами напоминала детектив

Дележка арсенала шла со скрипом, руганью, а местами напоминала детектив. Фото: Валерий Бушухин/ТАСС

В декабре исполнится 30 лет со дня кончины СССР. После того как зимним вечером в Беловежской пуще три захмелевших руководителя (Ельцин, Кравчук и Шушкевич) подписали Советскому Союзу смертный приговор, им предстояло решить еще одну сложнейшую проблему - что делать с ядерным наследством «империи» (10 200 боеголовок). Причем поделить не на троих, а на четверых, - на территории Казахстана они ведь тоже были.

Появление сразу четырех новых атомных держав было для Вашингтона страшным сном. Его эмиссары несколько лет выкручивали руки Киеву, Алма-Ате и Минску, требуя от них передать все России (наследнице СССР). Их газеты тогда писали: «Вывоз смертоносного оружия прошел без особых помех». Но это была ложь. На самом деле они были, и очень серьезные.

В обнимку с ядерной ракетой

Цифра оружие Украины.

С самым большим скрипом ядерная дележка шла на Украине. В руки Киева свалился третий в мире ядерный арсенал после США и РФ! И хоть сразу после отделения Верховная рада объявила о безъядерном статусе страны, местные смекнули, что на этом можно было неплохо заработать, и выставили в качестве компенсации счет - $2,8 млрд. Расчет не сработал. Тогда украинские власти попытались втихую подправить Договор о стратегическом наступательном вооружении. В результате американцы так надавили на Украину, что они в секунду не глядя подписали не только изначальную версию договора, но и все другие, которые обязывали ее стать безъядерным государством.

На этом все выдохнули. А рано. Даже после этого Киев продолжал хитрить. Тогдашний главком объединенных вооруженных сил СНГ маршал авиации Евгений Шапошников рассказывал:

«Леонид Кравчук не торопился объявлять об этом официально. Более того, он стремился выбить себе возможность осуществлять командование Стратегическими ядерными силами до их полного вывода с территории Украины. А потом и вовсе пытался запретить движение последних эшелонов с тактическим ядерным оружием. Пришлось пойти на хитрость. Ядерное оружие никогда не вывозили самолетами. А мы это сделали. А последний эшелон вывели, когда Кравчук летел через океан на переговоры с президентом США».

«Семейное» фото на память на месте захоронения в украинском лесу тактических ракет (уже без ядерных боеголовок). Фото: Личный архив А. Зайца

УШЛИ НА «ЗАПАСНОЙ»

Подо Львовом на аэродроме Стрый стоял 260-й полк Дальней авиации. Его командиры, как и некоторые другие офицеры части, не намеревались присягать незалежной и задумали хитрый план. Они уговорили экипажи шести самолетов «уйти» в Россию.

Начало 1992 года. Эскадрилья сверхзвуковых ракетоносцев Ту-22МЗ под видом учений поднимается в воздух. Идти через воздушное пространство Украины было опасно - командование ПВО могло заподозрить побег. Поэтому было решено лететь по кратчайшему в Белоруссию и там садиться в Бобруйске (аэродром был хорошо знаком «дальникам», а расстояние до него - меньше 600 км. Копейки для сверхзвуковых машин). Уже в воздухе сообщили на авиабазу в Бобруйске о «неполадках» и запросили аварийную посадку. Ее разрешили. Остальное было делом техники - за несколько дней самолеты из Белоруссии просто перегнали в Россию.

На командира полка Фомина и его зама Корнейчука украинская прокуратура моментально завела уголовное дело, но бесполезно - оба офицера в страну не вернулись. А вскоре офицер из штаба Дальней авиации Владимир Жукаркин провел еще одну операцию - он сумел нелегально вывезти с Украины секретные документы с полетными заданиями ракет Х-55 с ядерными боеголовками.

КИЕВСКИЕ НАПЕРСТОЧНИКИ

В апреле 1992 года Украина включила размещенную у них 43-ю ракетную армию в состав своих вооруженных сил. Хотя у них даже не было кодов для запуска ракет. Как, впрочем, и достаточной инфраструктуры для их содержания и обслуживания.

Этого Киеву показалось мало. 11 декабря 1992 года МИД страны разослал всем посольствам меморандум, где ставили вопрос о «праве собственности на все компоненты ядерных боеголовок, дислоцированных на ее территории». Тут главное слово «компоненты». Про них в Договоре о нераспространении ядерного оружия ни слова. Но эта хитрость не прошла. А в Киеве продолжали подсчитывать упущенную выгоду: дескать, за 10 тонн плутония и 50 тонн высокообогащенного урана, содержавшихся только лишь в тактическом оружии, можно было бы выручить $10 млрд.

Погрузка ядерной боеголовки в спецконтейнер для транспортировки. Фото: РИА Новости

ПРИЗРАК АТОМНОЙ МАФИИ

Некоторые украинские политики до сих пор считают свою страну обделенной со стороны России. Они создали специальную комиссию. Та установила, что якобы при учете были подделаны цифры: «По документам, которые находились у Украины, было вывезено 2633 единицы ядерных боезарядов (тактических и стратегических. - Ред.), а по документам российской стороны - доставлено 2883». В Киеве до сих пор считают, что судьба этих 250 «лишних» так и покрыта мраком.

Возбудилась служба безопасности Украины. Но они насчитали только 14 «неучтенных» зарядов.

ОНИ ЧУТЬ НЕ ВЗОРВАЛИ СВОЮ СТРАНУ

Я разыскал человека, который в начале 90-х участвовал в ядерном разоружении Украины. Полковник в отставке Александр Заяц был старшим наблюдателем от Главного штаба Украины.

- Александр Григорьевич, почему до сих пор в Киеве нет единых данных о количестве боеприпасов, которые находились на Украине?

- Потому что реальные специалисты, которые знают все, были и есть только в 12-м Главном управлении Министерства обороны. Посторонние, политики УССР и Украины, такой информацией не владели и не владеют. Кто говорит про «неучтенку», банально лжет.

- Во время «ядерного развода» с Украиной в российском Генштабе говорили про ЧП на ядерных объектах незалежной.

- Боеприпасы должны были вывезти, но никто не торопился. Их держали уже не на спецобъектах, а в обычных хранилищах, на маленьких площадях. Понятно, они были не предусмотрены для этого. А это же физика. Изделий много, они слишком близко и без должной защиты, вот они и начали влиять друг на друга.

- А сегодня Украина может создать свою ядерную бомбу?

- Там ни научной, ни промышленной основы. Нет системы обогащения. Об этом рассуждают только персонажи, которые просто не представляют себе, что это такое и какие могут быть последствия.

Но Леонид Кучма на полном серьезе предлагал Верховной раде рассмотреть вопрос о том, чтобы отказаться от соблюдения договора о нераспространении ядерного оружия. А бывший министр обороны незалежной Валерий Гелетей даже шантажировал этим Запад: мол, или помогайте с Донбассом, или будем делать бомбу.

Шептуны у Назарбаева

Цифра оружие Казахстана.

Больше, чем у Казахстана, было только у США, России и Украины. И Алма-Ата даже была готова сбросить «ядерное бремя». Тогдашний Генсек ООН Пан Ги Мун однажды даже сказал: «Лидеры ядерных держав должны брать пример с Нурсултана Назарбаева». На самом деле все было ой как не так просто...

Позже сам Назарбаев признавался:

- Нам пришлось иметь дело с множеством разнообразных советчиков. Они убеждали нас не отдавать ядерное оружие. Обещали финансовую поддержку и международный престиж первой и единственной мусульманской страны с ядерной бомбой.

КАДДАФИ ХОТЕЛ КУПИТЬ РАКЕТЫ

Об этом Назарбаев вспомнил в фильме Оливера Стоуна «Казах: история золотого человека», который выйдет на экраны этой осенью:

- Ко мне приезжали и Маргарет Тэтчер (премьер-министр Великобритании в 1979 - 1990 годах), Джеймс Бейкер (госсекретарь США в 1989 - 1992 годах). Волновались: «Что с ракетами?» А потом прибыл председатель Палестинской администрации Ясир Арафат. Его прислал Муаммар Каддафи. Естественно, у меня в мыслях не было продавать эти ракеты. Я просто сказал: «Содержать их очень дорого, Казахстан не вынесет». Он спросил: «Сколько денег нужно?» Шутя, с потолка взял и говорю: «$20 млрд». Я думал, это шутка. Однако тот отреагировал серьезно. Он сказал: «Я передам, у вас будут такие деньги...»

Но Назарбаев их брать не собирался.

Когда «советники» начали твердить, что Россия разберет боеголовки и продаст США, Алма-Ата начала требовать своей доли. Там подсчитали: если продать все напрямую американцам, Казахстан получит 250 - 300 млн долларов. Через Россию - в 2 раза меньше.

Но были и те, кто хотел оставить оружие из идейных соображений. Были такие и среди военачальников. Например, генерал-майор Анатолий Рябцев. После распада Союза он перешел на службу Казахстану, где ему обещали должность министра обороны.

КАК ПОЛКОВНИК КВАЧКОВ БОЕГОЛОВКИ СТЫРИЛ

Полковник Квачков руководил бригадой, которая вывезла боеголовки из Казахстана. Фото: Сергей ПТИЧКИН/ТАСС

Генерал Рябцев хорошо знал, где находятся базы с боеголовками. Регулярно их проверял - отправлял спецназ, чтобы убедиться, что все на месте. Тогда командование Туркестанского округа во главе с его командующим генерал-полковником Георгием Кондратьевым решило провести тайную операцию. В ней участвовали специалисты по ядерному оружию и подразделение, обеспечивающее безопасность. В Чирчике (город в Узбекистане на границе с Казахстаном. - Ред.) стояла бригада спецназа, ею командовал полковник Владимир Квачков. Вот он и обеспечивал вывоз с территории Казахстана.

- Было несколько этапов. Первый - самый сложный. Надо было усыпить бдительность военной разведки Казахстана, - вспоминает офицер для особых поручений командующего Туркестанского военного округа полковник Александр Лучанинов. - Они тогда ходили по пятам за всем нашим военным руководством. Но в те дни с Байконура - впервые при независимом Казахстане - должны были взлетать космонавты. Я предложил командующему: «Давайте поедем на запуск, там будет вся верхушка Казахстана, а наши люди под шумок и провернут операцию». Кондратьев согласился. Пока мы на Байконуре отвлекали внимание разведки, спецназовцы Квачкова тихо окружили арсенал с ракетами. Охрана тогда подчинялась округу, а не новой власти, и смиренно открыла двери. Нашим ядерщикам на машинах надо было вывезти боеголовки к станции, где уже стояли специальные вагоны. Причем сделать все это надо было буквально за несколько часов, чтобы не узнало ни руководство республики, ни командующий армией Рябцев. До границы - чуть больше 100 километров. Естественно, спецэшелон двигался под прикрытием наших людей, ему везде давали зеленый свет. Так вот, с полуночи 17 марта 1992 года до шести часов утра все оставшиеся ядерные боеприпасы (их было около сотни) с территории Казахстана были убраны.

В отношении генерала Кондратьева казахи возбудили уголовное дело. Но его спустили на тормозах.

Последний «Тополь» Белоруссии

Цифра оружие Белоруссии.

Москва и Минск не торопились вывозить ядерное оружие из Белоруссии. Замышлялась «большая игра».

Тогда НАТО вприпрыжку шагало на восток. И в головах наших стратегов в качестве контрмеры возникла идея: заявить, что мы готовы пересмотреть отношение к выводу ядерного оружия из Белоруссии. Другими словами: «Пока блок прет к нашим границам, «Тополя» мы убирать не будем».

Но, к сожалению, Лукашенко, который активно продвигал эту стратегию, понимания в Кремле не встретил. Ельцин считал, что это приведет к резкому обострению ситуации в Европе. Получалось, что НАТО обострять ее можно, а России - нет? Когда из Белоруссии в Россию 27 ноября 1996 года вывозилась последняя ядерная ракета, Батька даже не поехал в Лиду на «проводы». И его можно было понять.

«МЫ НЕ ОСТАВИМ ВАС В БЕДЕ»

В тот пасмурный день и настроение министра обороны России Игоря Родионова соответствовало погоде (я сопровождал его во время визита). В самолете он вызвал меня и попросил дать ему еще раз взглянуть текст предстоящего выступления. Меня это насторожило - текст был идеально вылизан. В таких материалах каждая буква проверяется до той степени, когда с нее, как говорили у нас в Генштабе, начинала «мука сыпаться».

Минобороны БелоруссииИсторический момент, 1996 год. Министр обороны России Игорь Родионов (у микрофонов) читает речь на церемонии по поводу вывода из Белоруссии войск РВСН. А наш спецкор, автор этого текста Виктор Баранец (в красном круге).

Родионов несколько раз перечитал бумагу, взял ручку, вписал несколько строк и вернул текст мне. Дописал он одно предложение. Его суть сводилась к тому, что народ Белоруссии должен быть всегда уверен, что даже если его страна стала безъядерной, верная Договору о коллективной безопасности СНГ Россия никогда не оставит их в беде.

ПОМИНКИ ЯДЕРНОГО АРСЕНАЛА

На «проводах» радости на лицах белорусов я не видел. Только лишь физиономии западных военных атташе излучали какое-то злорадное торжество. Когда под торжественно-грустный марш «Прощание славянки» и жалобный гудок электровоза последний вагон с ракетой покатил на восток, белорусские военные пригласили гостей в палатки. Там по старой русской традиции стояли столы, щедро накрытые снедью и выпивкой. Водка быстро развязала всем языки.

Было много тостов, но я никак не мог понять, за что же мы пьем. Иностранные атташе говорили какие-то слова о новом мире, о конце холодной войны…

- За новую Европу! - выкрикивали они, высоко поднимая стаканы.

- За слабую Россию! - слышалось мне.

Не лезла водка в глотку. А болтливый и хвастливый польский военный атташе лез целоваться к американцу и уже в сильном подпитии смотрел на меня, как царь на блоху. Венгр в это время услужливо подкладывал в тарелку заокеанскому гостю холодец и хрен. А когда-то на учениях армий Варшавского договора он послушно мотался по моей просьбе за поллитрой…

Об упущенной выгоде от ядерного разоружения Александр Лукашенко впоследствии не раз сокрушался: «Этот очень дорогой военно-политический товар, который мы должны были прилично продать. С нами бы сейчас по-другому разговаривали»…

МНЕНИЯ

Виктор ЕСИН, генерал-полковник, бывший начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения:

- На Украине физически отсутствует какая-либо материально-техническая база для воссоздания ядерного статуса. Все в России. Киеву придется начинать с нуля, если он захочет создать ядерное оружие. Создание ядерной бомбы обойдется казне в $100 - 150 млрд. Но Запад, поддерживающий их во всех начинаниях, к идее возвращения Украиной ядерного статуса относится крайне отрицательно.

Роуз ГЕТЕМЮЛЛЕР, замгоссекретаря США:

- При возобновлении ядерной программы Украину ждет судьба Ирана и КНДР - статус страны-изгоя. Хочет ли Украина оказаться в такой компании? Последствия таких изменений для Украины станут просто катастрофическими.

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