Как Россия вывозила ядерное оружие из бывших советских республик: Дележка арсенала местами напоминала детектив

Дележка арсенала шла со скрипом, руганью, а местами напоминала детектив. Фото: Валерий Бушухин/ТАСС
В декабре исполнится 30 лет со дня кончины СССР. После того как зимним вечером в Беловежской пуще три захмелевших руководителя (Ельцин, Кравчук и Шушкевич) подписали Советскому Союзу смертный приговор, им предстояло решить еще одну сложнейшую проблему - что делать с ядерным наследством «империи» (10 200 боеголовок). Причем поделить не на троих, а на четверых, - на территории Казахстана они ведь тоже были.
Появление сразу четырех новых атомных держав было для Вашингтона страшным сном. Его эмиссары несколько лет выкручивали руки Киеву, Алма-Ате и Минску, требуя от них передать все России (наследнице СССР). Их газеты тогда писали: «Вывоз смертоносного оружия прошел без особых помех». Но это была ложь. На самом деле они были, и очень серьезные.
Цифра оружие Украины.
С самым большим скрипом ядерная дележка шла на Украине. В руки Киева свалился третий в мире ядерный арсенал после США и РФ! И хоть сразу после отделения Верховная рада объявила о безъядерном статусе страны, местные смекнули, что на этом можно было неплохо заработать, и выставили в качестве компенсации счет - $2,8 млрд. Расчет не сработал. Тогда украинские власти попытались втихую подправить Договор о стратегическом наступательном вооружении. В результате американцы так надавили на Украину, что они в секунду не глядя подписали не только изначальную версию договора, но и все другие, которые обязывали ее стать безъядерным государством.
На этом все выдохнули. А рано. Даже после этого Киев продолжал хитрить. Тогдашний главком объединенных вооруженных сил СНГ маршал авиации Евгений Шапошников рассказывал:
«Леонид Кравчук не торопился объявлять об этом официально. Более того, он стремился выбить себе возможность осуществлять командование Стратегическими ядерными силами до их полного вывода с территории Украины. А потом и вовсе пытался запретить движение последних эшелонов с тактическим ядерным оружием. Пришлось пойти на хитрость. Ядерное оружие никогда не вывозили самолетами. А мы это сделали. А последний эшелон вывели, когда Кравчук летел через океан на переговоры с президентом США».
«Семейное» фото на память на месте захоронения в украинском лесу тактических ракет (уже без ядерных боеголовок). Фото: Личный архив А. Зайца
Подо Львовом на аэродроме Стрый стоял 260-й полк Дальней авиации. Его командиры, как и некоторые другие офицеры части, не намеревались присягать незалежной и задумали хитрый план. Они уговорили экипажи шести самолетов «уйти» в Россию.
Начало 1992 года. Эскадрилья сверхзвуковых ракетоносцев Ту-22МЗ под видом учений поднимается в воздух. Идти через воздушное пространство Украины было опасно - командование ПВО могло заподозрить побег. Поэтому было решено лететь по кратчайшему в Белоруссию и там садиться в Бобруйске (аэродром был хорошо знаком «дальникам», а расстояние до него - меньше 600 км. Копейки для сверхзвуковых машин). Уже в воздухе сообщили на авиабазу в Бобруйске о «неполадках» и запросили аварийную посадку. Ее разрешили. Остальное было делом техники - за несколько дней самолеты из Белоруссии просто перегнали в Россию.
На командира полка Фомина и его зама Корнейчука украинская прокуратура моментально завела уголовное дело, но бесполезно - оба офицера в страну не вернулись. А вскоре офицер из штаба Дальней авиации Владимир Жукаркин провел еще одну операцию - он сумел нелегально вывезти с Украины секретные документы с полетными заданиями ракет Х-55 с ядерными боеголовками.
В апреле 1992 года Украина включила размещенную у них 43-ю ракетную армию в состав своих вооруженных сил. Хотя у них даже не было кодов для запуска ракет. Как, впрочем, и достаточной инфраструктуры для их содержания и обслуживания.
Этого Киеву показалось мало. 11 декабря 1992 года МИД страны разослал всем посольствам меморандум, где ставили вопрос о «праве собственности на все компоненты ядерных боеголовок, дислоцированных на ее территории». Тут главное слово «компоненты». Про них в Договоре о нераспространении ядерного оружия ни слова. Но эта хитрость не прошла. А в Киеве продолжали подсчитывать упущенную выгоду: дескать, за 10 тонн плутония и 50 тонн высокообогащенного урана, содержавшихся только лишь в тактическом оружии, можно было бы выручить $10 млрд.
Погрузка ядерной боеголовки в спецконтейнер для транспортировки.
Фото: РИА Новости
Некоторые украинские политики до сих пор считают свою страну обделенной со стороны России. Они создали специальную комиссию. Та установила, что якобы при учете были подделаны цифры: «По документам, которые находились у Украины, было вывезено 2633 единицы ядерных боезарядов (тактических и стратегических. - Ред.), а по документам российской стороны - доставлено 2883». В Киеве до сих пор считают, что судьба этих 250 «лишних» так и покрыта мраком.
Возбудилась служба безопасности Украины. Но они насчитали только 14 «неучтенных» зарядов.
Я разыскал человека, который в начале 90-х участвовал в ядерном разоружении Украины. Полковник в отставке Александр Заяц был старшим наблюдателем от Главного штаба Украины.
- Александр Григорьевич, почему до сих пор в Киеве нет единых данных о количестве боеприпасов, которые находились на Украине?
- Потому что реальные специалисты, которые знают все, были и есть только в 12-м Главном управлении Министерства обороны. Посторонние, политики УССР и Украины, такой информацией не владели и не владеют. Кто говорит про «неучтенку», банально лжет.
- Во время «ядерного развода» с Украиной в российском Генштабе говорили про ЧП на ядерных объектах незалежной.
- Боеприпасы должны были вывезти, но никто не торопился. Их держали уже не на спецобъектах, а в обычных хранилищах, на маленьких площадях. Понятно, они были не предусмотрены для этого. А это же физика. Изделий много, они слишком близко и без должной защиты, вот они и начали влиять друг на друга.
- А сегодня Украина может создать свою ядерную бомбу?
- Там ни научной, ни промышленной основы. Нет системы обогащения. Об этом рассуждают только персонажи, которые просто не представляют себе, что это такое и какие могут быть последствия.
Но Леонид Кучма на полном серьезе предлагал Верховной раде рассмотреть вопрос о том, чтобы отказаться от соблюдения договора о нераспространении ядерного оружия. А бывший министр обороны незалежной Валерий Гелетей даже шантажировал этим Запад: мол, или помогайте с Донбассом, или будем делать бомбу.
Цифра оружие Казахстана.
Больше, чем у Казахстана, было только у США, России и Украины. И Алма-Ата даже была готова сбросить «ядерное бремя». Тогдашний Генсек ООН Пан Ги Мун однажды даже сказал: «Лидеры ядерных держав должны брать пример с Нурсултана Назарбаева». На самом деле все было ой как не так просто...
Позже сам Назарбаев признавался:
- Нам пришлось иметь дело с множеством разнообразных советчиков. Они убеждали нас не отдавать ядерное оружие. Обещали финансовую поддержку и международный престиж первой и единственной мусульманской страны с ядерной бомбой.
Об этом Назарбаев вспомнил в фильме Оливера Стоуна «Казах: история золотого человека», который выйдет на экраны этой осенью:
- Ко мне приезжали и Маргарет Тэтчер (премьер-министр Великобритании в 1979 - 1990 годах), Джеймс Бейкер (госсекретарь США в 1989 - 1992 годах). Волновались: «Что с ракетами?» А потом прибыл председатель Палестинской администрации Ясир Арафат. Его прислал Муаммар Каддафи. Естественно, у меня в мыслях не было продавать эти ракеты. Я просто сказал: «Содержать их очень дорого, Казахстан не вынесет». Он спросил: «Сколько денег нужно?» Шутя, с потолка взял и говорю: «$20 млрд». Я думал, это шутка. Однако тот отреагировал серьезно. Он сказал: «Я передам, у вас будут такие деньги...»
Но Назарбаев их брать не собирался.
Когда «советники» начали твердить, что Россия разберет боеголовки и продаст США, Алма-Ата начала требовать своей доли. Там подсчитали: если продать все напрямую американцам, Казахстан получит 250 - 300 млн долларов. Через Россию - в 2 раза меньше.
Но были и те, кто хотел оставить оружие из идейных соображений. Были такие и среди военачальников. Например, генерал-майор Анатолий Рябцев. После распада Союза он перешел на службу Казахстану, где ему обещали должность министра обороны.
Полковник Квачков руководил бригадой, которая вывезла боеголовки из Казахстана. Фото: Сергей ПТИЧКИН/ТАСС
Генерал Рябцев хорошо знал, где находятся базы с боеголовками. Регулярно их проверял - отправлял спецназ, чтобы убедиться, что все на месте. Тогда командование Туркестанского округа во главе с его командующим генерал-полковником Георгием Кондратьевым решило провести тайную операцию. В ней участвовали специалисты по ядерному оружию и подразделение, обеспечивающее безопасность. В Чирчике (город в Узбекистане на границе с Казахстаном. - Ред.) стояла бригада спецназа, ею командовал полковник Владимир Квачков. Вот он и обеспечивал вывоз с территории Казахстана.
- Было несколько этапов. Первый - самый сложный. Надо было усыпить бдительность военной разведки Казахстана, - вспоминает офицер для особых поручений командующего Туркестанского военного округа полковник Александр Лучанинов. - Они тогда ходили по пятам за всем нашим военным руководством. Но в те дни с Байконура - впервые при независимом Казахстане - должны были взлетать космонавты. Я предложил командующему: «Давайте поедем на запуск, там будет вся верхушка Казахстана, а наши люди под шумок и провернут операцию». Кондратьев согласился. Пока мы на Байконуре отвлекали внимание разведки, спецназовцы Квачкова тихо окружили арсенал с ракетами. Охрана тогда подчинялась округу, а не новой власти, и смиренно открыла двери. Нашим ядерщикам на машинах надо было вывезти боеголовки к станции, где уже стояли специальные вагоны. Причем сделать все это надо было буквально за несколько часов, чтобы не узнало ни руководство республики, ни командующий армией Рябцев. До границы - чуть больше 100 километров. Естественно, спецэшелон двигался под прикрытием наших людей, ему везде давали зеленый свет. Так вот, с полуночи 17 марта 1992 года до шести часов утра все оставшиеся ядерные боеприпасы (их было около сотни) с территории Казахстана были убраны.
В отношении генерала Кондратьева казахи возбудили уголовное дело. Но его спустили на тормозах.
Цифра оружие Белоруссии.
Москва и Минск не торопились вывозить ядерное оружие из Белоруссии. Замышлялась «большая игра».
Тогда НАТО вприпрыжку шагало на восток. И в головах наших стратегов в качестве контрмеры возникла идея: заявить, что мы готовы пересмотреть отношение к выводу ядерного оружия из Белоруссии. Другими словами: «Пока блок прет к нашим границам, «Тополя» мы убирать не будем».
Но, к сожалению, Лукашенко, который активно продвигал эту стратегию, понимания в Кремле не встретил. Ельцин считал, что это приведет к резкому обострению ситуации в Европе. Получалось, что НАТО обострять ее можно, а России - нет? Когда из Белоруссии в Россию 27 ноября 1996 года вывозилась последняя ядерная ракета, Батька даже не поехал в Лиду на «проводы». И его можно было понять.
В тот пасмурный день и настроение министра обороны России Игоря Родионова соответствовало погоде (я сопровождал его во время визита). В самолете он вызвал меня и попросил дать ему еще раз взглянуть текст предстоящего выступления. Меня это насторожило - текст был идеально вылизан. В таких материалах каждая буква проверяется до той степени, когда с нее, как говорили у нас в Генштабе, начинала «мука сыпаться».
Минобороны БелоруссииИсторический момент, 1996 год. Министр обороны России Игорь Родионов (у микрофонов) читает речь на церемонии по поводу вывода из Белоруссии войск РВСН. А наш спецкор, автор этого текста Виктор Баранец (в красном круге).
Родионов несколько раз перечитал бумагу, взял ручку, вписал несколько строк и вернул текст мне. Дописал он одно предложение. Его суть сводилась к тому, что народ Белоруссии должен быть всегда уверен, что даже если его страна стала безъядерной, верная Договору о коллективной безопасности СНГ Россия никогда не оставит их в беде.
На «проводах» радости на лицах белорусов я не видел. Только лишь физиономии западных военных атташе излучали какое-то злорадное торжество. Когда под торжественно-грустный марш «Прощание славянки» и жалобный гудок электровоза последний вагон с ракетой покатил на восток, белорусские военные пригласили гостей в палатки. Там по старой русской традиции стояли столы, щедро накрытые снедью и выпивкой. Водка быстро развязала всем языки.
Было много тостов, но я никак не мог понять, за что же мы пьем. Иностранные атташе говорили какие-то слова о новом мире, о конце холодной войны…
- За новую Европу! - выкрикивали они, высоко поднимая стаканы.
- За слабую Россию! - слышалось мне.
Не лезла водка в глотку. А болтливый и хвастливый польский военный атташе лез целоваться к американцу и уже в сильном подпитии смотрел на меня, как царь на блоху. Венгр в это время услужливо подкладывал в тарелку заокеанскому гостю холодец и хрен. А когда-то на учениях армий Варшавского договора он послушно мотался по моей просьбе за поллитрой…
Об упущенной выгоде от ядерного разоружения Александр Лукашенко впоследствии не раз сокрушался: «Этот очень дорогой военно-политический товар, который мы должны были прилично продать. С нами бы сейчас по-другому разговаривали»…
МНЕНИЯ
Виктор ЕСИН, генерал-полковник, бывший начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения:
- На Украине физически отсутствует какая-либо материально-техническая база для воссоздания ядерного статуса. Все в России. Киеву придется начинать с нуля, если он захочет создать ядерное оружие. Создание ядерной бомбы обойдется казне в $100 - 150 млрд. Но Запад, поддерживающий их во всех начинаниях, к идее возвращения Украиной ядерного статуса относится крайне отрицательно.
Роуз ГЕТЕМЮЛЛЕР, замгоссекретаря США:
- При возобновлении ядерной программы Украину ждет судьба Ирана и КНДР - статус страны-изгоя. Хочет ли Украина оказаться в такой компании? Последствия таких изменений для Украины станут просто катастрофическими.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасибо Америке — Талибан* теперь сильнее Украины
Какие именно виды вооружения на $85 миллиардов США «подарили» террористам в Афганистане - разбирает военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец (подробности)