Логика отброшена: Киев готов к борьбе с "Северным потоком-2" до победного конца

Украина называет "Северный поток – 2" геополитическим и энергетическим оружием России Фото: EAST NEWS

Эпохальная битва Украины против "Северного потока – 2" вступила в завершающую стадию. Постадийно она практически один в один напоминает не менее суровую борьбу Незалежной против Керченского (Крымского) моста. Помните, сначала были утверждения, что его построить невозможно, во всяком случае, России. Потом, что он долго не простоит, затем борьба за экологию на предмет сохранности домиков крабов. В следующей стадии про мост говорили, что это декорации "Мосфильма", призыв к ЕС и США заблокировать строительство, чтобы не нарушать якобы мореходство, а закончилось все мриями (мечтами – прим. авт.), что сей мост пригодится Украине, когда Россия сбежит из Крыма, для транспортной логистики между украинским Крымом с украинской же Кубанью. На этой стадии зраду с мостом переименовали фактически в будущую перемогу. И успокоились. Аналогично происходит сейчас и с газопроводом. Только вот стадия пока предпоследняя, до будущей перемоги о передаче "СП – 2" (а заодно и "СП - 1") ГТС Украины в счет репараций еще не дошли, но третьи страны призываются к яростной и бескомпромиссной борьбе, чтобы остановить уже не строительство, а будущую эксплуатацию газопроводов.

Хотя, казалось бы, после заявления президента Владимира Зеленского во время его пребывания в США, что российский газ является самым грязным на планете, потому что при его добыче происходят "выбросы метана" (оставим в стороне здесь неизвестный укропрезиденту факт, известный каждому школьнику, что природный газ состоит из преимущественно метана с примесями других газов) и торжествует коррупция, Киеву надо было молиться об избавлении от транзита столь грязного товара через украинскую территорию. А он, наоборот, только борется и борется за этот транзит. Впрочем, аналогичная логика применялась украинским руководством и при обсуждении "дотационных" для Украины Донбасса и Крыма. Казалось бы, радоваться надо, что такой груз "дотационных регионов", мешающих развивать Галичину, с плеч свалился, и укроэкономика должна теперь попереть вверх невиданными темпами. А они никак не хотят радоваться. Угрожают, убивают людей на Донбассе, лишь бы вернуть, чтобы что, дотациями завалить?

Украина называет "Северный поток – 2" геополитическим и энергетическим оружием России, но забывает, что это проект не российский, а международный, участие в котором принимают крупнейшие энергетические европейские компании. Наоборот, это именно Киев стремится политизировать коммерческий проект, приводя аргументы, один другого нелогичнее и впихивая газопровод по любому поводу в любую повестку. Так, например, глава Офиса президента Украины (ОПУ – аналог российской администрации президента) Андрей Ермак попытался даже вставить вопрос о газопроводе в повестку нормандского формата.

- Вопрос "Северного потока — 2" должен рассматриваться на уровне нормандского формата. И в связи с этим абсолютно логичным является участие в этих переговорах США, потому что мы готовы рассматривать "Северный поток — 2" только с точки зрения глобальной безопасности, - заявил Ермак в последнем по времени интервью. Проигнорировав не только здравый смысл, но и то обстоятельство, что "нормандский формат" был создан для урегулирования исключительно конфликта на Донбассе. Кстати, в Вашингтоне тоже не очень горят желанием дополнять собой "нормандский формат" или как-то иначе ввязываться в урегулирование этого конфликта, а, наоборот, стараются всячески остаться в стороне. Тем более, что из Киева все время несутся заявления от разных персон о невыполнимости Минских соглашений, которые и есть плод работы "нормандского формата".

Другим способом борьбы с "СП – 2" является периодически повторяющееся требование Киева о выделении ему каких-то компенсаций в случае запуска этого газопровода. При этом, компенсации должны гарантировать Германия и США. Которые прямо спят и видят, как бы им выдать миллиарды долларов Украине ни за что. Еще один путь, ведущий к успеху, придумали в Киеве относительно недавно. Автор нового суперплана глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко предложил провести переговоры о заключении нового контракта на транзит "вреднючего" российского газа не с "Газпромом", а с европейскими компаниями-покупателями.

Кто не понял, повторяю еще раз: европейские энергетические компании должны заключить контракты с Украиной на транзит газа через ее территорию. Откуда, кто выступит продавцом газа – эти мелочи Витренко не волнуют. Киев готов получать деньги за транзит, и не его проблема, если транзитировать будет нечего. Даже если европейцы не заключат контракты с "Газпромом", в цене там не сойдутся или же найдут альтернативные источники, это не проблемы Украины. Свидомая и непокобелимая (именно так – прим. авт.) украинская логика, насколько бессмысленная, настолько и беспощадная.

- Самая лучшая гарантия — это как раз контракты с европейскими компаниями, и мы сейчас ждём обещанные так называемые консультации на техническом уровне, а фактически это должны быть переговоры, которые должны организовать немцы, и на этих переговорах мы будем с конкретными европейскими компаниями говорить о конкретных контрактах про транзит газа через Украину, - заявил Витренко, сделав упор на том, что за Украину снова кто-то должен что-то сделать, чтобы она получила деньги. Разговаривать с "Газпромом", сами понимаете, ниже достоинства настоящего украинского патриота.

И пока Украина тешит себя очередными, приятными для свидомости мечтаниями, суровая реальность вносит свои диссонирующие нотки. Борьба Незалежной с российским газом, по данным "Газпрома" уже привела к тому, что при текущих объемах закачки газа в украинские подземные газохранилища к 12 октября (примерное начало отопительного сезона) в них будет на 30 процентов меньше топлива, чем год назад.

Давайте, немцы, вперед! Но помните, это еще не весть геморрой, который вам могут устроить свидомые незалежники. Они уже, в лице того же Витренко и вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Ольги Стефанишиной, пообещали пойти в суд, если европейские компании не выполнят свои обязательства по тем контрактам, по которым еще не начались переговоры.

Потому что "Все на борьбу с русским газопроводом!"

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