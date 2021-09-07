Анита Цой в инвалидной коляске сделала заявление о своем последнем концерте

Травма не помешала артистке принять участие в новом шоу "Дуэты". Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новый телесезон на низком старте: вот-вот в эфире появятся шоу, которые скрасят нам промозглые осенние вечера. Одной из самых ярких премьер станут "Дуэты" на канале "Россия", где артистам придется петь вслепую - это очередной хит от компании "WeiT Media", известной своими рейтинговыми программами. Только представьте: звезд на сцене разделяет стена, друг друга они не видят и не слышат - голос напарника в наушниках искажен до неузнаваемости. Невидимый партнер может тебя перепеть или, наоборот, испортить хит - и как выступать в таких условиях? Знаменитостям придется понервничать...

Но для одной из участниц шоу - Аниты Цой - задача оказалась куда сложнее. Что там нервы: ей пришлось выйти на сцену со сломанной ногой - это последствия неудачной прогулки в Турции. Теперь артистка передвигается исключительно на костылях или инвалидной коляске. Не левой ноге - туфля на высоком каблуке, на правой - фиксирующий сапожок. Выглядит фантастически, словно из фильма о трансформерах. О том, что ей пришлось пережить в "Дуэтах" и экстренной реабилитации к предстоящему сольнику певица рассказала сайту kp.ru на съемках шоу.

Анита Цой выходит на сцену даже на костылях. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Когда мне предложили участвовать в шоу, я еще уверенно стояла на двух ногах. И с кайфом согласилась, потому что дуэтов у меня откровенно мало, - поделилась Анита. - Но оказалось, что это очень волнительно. Я выхожу на сцену и понимаю, что там в ушах у меня очень странный партнер. Кто-то назвал его Масяней: голос смешной, исковерканный, чтобы мы не знали, кто скрывается за зеркальной стеной. Я даже не смогла определить, это девочка или мальчик! Поэтому была готова ко всему.

- Неужели так сложно петь дуэтом с "невидимкой"? Поешь себе и поешь свою партию... - поинтересовалась у Цой "Комсомолка".

- Если бы это происходило дома на каком-нибудь квартирнике, это одно. Но на телевидении, перед большой аудиторией не хочется опростоволоситься. Надо, чтобы это прозвучало красиво. Мы же профессиональные артисты, в конце концов. Манера пения у всех разная, школа разная, и от этого бросает в дрожь.

- А как же травма? Не мешала?

- Проект настолько интересный, что я напрочь забыла о сломанной ноге! Даже с травмой я по-прежнему в строю. На 1 октября у меня назначен большой концерт "Пятый океан", который пришлось перенести с февраля (все билеты действительны!). Кто-то из зрителей уже видел мое шоу: несмотря на то, что залы были закрыты, мы выпустили телетрансляцию. 128 каналов живого звука, симфонический оркестр - очень красивая и насыщенная программа.

Это концертное шоу я сама поставила, срежиссировала, сыграла главные роли. Но предстоящий сольник для меня не только радостное, но и печальное событие. Я думаю, что это мое заключительное шоу - все-таки уже 11-я большая работа. Ни у одного артиста мира нет 11 выдающихся шоу-программ! Но это не значит, что я ухожу со сцены. Сейчас вылечу ногу и вернусь! Буду и петь, и снимать клипы, и ездить на гастроли. Но с могучими шоу пора заканчивать...

Из-за перелома стопы артистке приходится передвигаться на инвалидной коляске. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Что говорят врачи: есть ли шанс 1 октября выйти на сцену в двух туфельках?

- Врачи из обычных больниц меня сразу предупредили: это невозможно. К тому же, я не только стою на сцене - я ведь танцую, выполняю различные трюки. Поэтому я сегодня позвонила Жене Плющенко. Вы же знаете, из какого ада он выбирался, какие травмы преодолевал. Я его очень попросила: "Я готова на все, на любое экстремальное лечение! Но я должна уверенно стоять на ногах". У меня ведь всего-то небольшой перелом в стопе, разве это нельзя быстро исправить? Главное - любить свое дело, а все остальное приложится!

КСТАТИ

Смотрите музыкальное гранд-шоу «Дуэты» с 19 сентября в 18:00 на телеканале «Россия».