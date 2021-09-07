Умер хореограф Аллы Пугачёвой Борис Краснов: "Родня ещё при жизни начала пилить его наследство

Хореограф Борис Краснов. Фото: ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов

Постановка лучших сольников Аллы Пугачёвой и шоу Филиппа Киркорова «Другой»- хореограф Борис Краснов работал с первым топом звёзд.

В «нулевые» тесно начал дружить и с политиками, купил немало недвижимости в столице. Увы, на этом и «погорел». Угодил в какую-то темную историю, против Краснова тогда даже уголовное дело возбудили. Мол, незаконно присвоил чьи -то квадратные метры. Говорят, Борису грозила тюрьма. В результате инсульт на нервной почве и долгие годы в инвалидной коляске. Влиятельные друзья куда-то исчезли. Только Алла Борисовна, как и прежде, помогала деньгами, да котлеты лепила для старого друга.

Этой весной Краснова разбил ещё один инсульт. Потом последовал коварный ковид. И снова Борис выкарабкался. Но, увы, третий инсульт добил художника.

- Последние дни Борис провёл в хосписе. Там он вчера и умер. 80 процентов мозга уже не работало, - вздыхает певица и звезда ток-шоу Анна Калашникова. - Я слышала, что родня ещё при жизни Краснова начала пилить его наследство. Человек он был состоятельный. Несколько квартир в центре Москвы, загородный дом.

Все уже понимали, что шансов на выздоровление у Бори мало. И только Алла Борисовна и Александр Добровинский поддерживали Краснова до конца, до последней его минуты. Он умер тихо в хосписе, так и не оправившись после третьего инсульта. Мы до сих пор не понимаем, почему такой талантливый человек так страшно уходил из жизни - обездвиженный, покинутый почти всеми, - посетовала в беседе с kp.ru Калашникова.