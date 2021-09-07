Как будто кидаются в штыковую атаку: мигранты дерутся на российских улицах с битами, ножами и пистолетами

Драка в Мытищах. На втором фото - два стрелка. Фото: СОЦСЕТИ

За последние несколько недель в некоторых районах столицы и ближнем Подмосковье произошло сразу несколько массовых драк с участием мигрантов. Сообщения о локальных битвах между уроженцами разных стран внезапно хлынули, будто где-то кран сорвало.

Вот только самые крупные побоища:

13 июля. Около 200 человек схлестнулись у метро Кузьминки. Больше сотни человек задержаны полицией. Больше 80 в итоге депортированы из России.

9 августа. Около 70 задержанных после драки на территории хостела в Мытищах.

26 августа. 20 задержанных после драки в хостеле в Новой Москве.

28 августа. Бауманская улица. После драки задержаны 49 приезжих.

30 августа. Сокольники. Задержаны 40 драчунов из Средней Азии.

5 сентября. До 40 человек подрались в поселке Усово-Тупик на Рублево-Успенском шоссе. 15 задержаны.

Раньше мигранты тоже время от времени дрались между собой. И порой весьма жестко. Но чаще всего это происходило, например, на территории строек. Бригада уроженцев одной среднеазиатской страны могла схлестнуться с бригадой «соседей», не поделив «хлебный» объект. Теперь же все это выплескивается в «гражданские» кварталы. Сталкиваются на многолюдных улицах, у крупных станций метро, в парках.

Почему таких драк стало много? За что дерутся? И кто это остановит?

Дешевые общежития в частном секторе можно найти по большому количеству припаркованных машин такси - водители приехали отдыхать. Фото: Александр РОГОЗА

ПОГРАНИЧНАЯ УЛИЦА

То, что начинаются кварталы больших «общежитий» видно издалека - вся обочина заставлена желтыми машинами такси. Водители, приезжие из солнечной Средней Азии, сейчас отсыпаются за высокими трехэтажными заборами.

Окраина Мытищ. 500 метров от МКАД. Частный сектор у станции Тайнинская. И улица, что характерно, с подходящим по смыслу названием - Пограничная.

Именно здесь произошло то побоище, которое так смаковали в Ютюбе и по телеку (случилось 9 августа). Было прямо как в кино: у ворот тормозят несколько машин, из них выскакивают бородатые ребята с палками, пробиваются через ворота. Во дворе их уже ждут - за кадром слышно что-то вроде «ура», как будто оппоненты кидаются в штыковую атаку. Летят камни. Бородачи внезапно отступают. Но тут же в кадре появляются двое парней с пистолетами и начинается пальба.

Потом отсюда увезут четверых серьезно раненых. Задержания участников драки будут продолжаться несколько дней.

Местные жители, конечно, в шоке.

В посёлке через каждые сто метров вот такие дома-общаги за трёхметровыми заборами. Фото: Александр РОГОЗА

- У нас уже полрайона застроили такими «общагами», - жалуется пенсионер Петр Васильевич. - Для такого бизнеса много ума не надо. На участках быстренько возводят двух- или трехэтажные здания с кучей комнат по коридору, строят двухъярусные кровати и завозят мигрантов. Посчитай, сколько денег тут каждый месяц можно зарабатывать. Все забито! Свободных мест не найти!

Такие домики действительно сразу бросаются в глаза. В том числе и потому, что хозяева обносят их высоченными заборами. От посторонних глаз. Хотя чего тут прятать, если по вечерам к домам на Пограничной и окрестных улицах идут толпы приезжих, отпахавших свою смену на близлежащих рынках и стройках. Утром тот же поток чешет на работу.

- У нас недорого, - объясняет мне тетенька-вахтер одного из таких «хостелов». - 180 рублей в сутки. Ну и условия, конечно, не люкс. (Это понятно. Едва входишь в здание, в нос бьет крепкий трудовой запах, - Авт.). Вот сейчас у нас на двадцать две комнаты (в каждой живут по 8-10 человек, - Авт.) ни одного славянина. Только Таджикистан и Узбекистан.

Дом цыганского барона. Фото: Александр РОГОЗА

ЦЫГАНСКИЙ БИЗНЕС

По официальной версии, «мытищинское побоище» случилось между мигрантами-среднеазиатами, соседями по хостелу. А вот у местных жителей версия более «интернациональная».

Начнем с того, что само «общежитие» принадлежат членам здешнего цыганского клана. Пенсионерка Любовь Семеновна показывает мне четырехэтажный замок красного кирпича, стоящий в сотне метров отсюда.

- Дом барона. Он еще в 2000-е сюда приехал. Говорят, из Венгрии. Да это даже по архитектуре видно, что европейский человек. Ты на окна вот эти узкие погляди. Как будто бойницы средневековых замков.

Не ожидал услышать от бабушки слово «бойницы», но окошки действительно на них смахивают.

- А вот на том участке, где драка была, цыгане сразу четыре корпуса под сдачу один за другим достраивали. (Действительно, считаю, обходя участок с разных сторон - четыре).

Один из местных обитателей объясняет, что главные диаспоры этого хостела (кстати, от 6 тысяч рублей в месяц здесь платят за койку) - узбеки, таджики и азербайджанцы.

- Во время драки меня здесь не было. Но там получилось, что чеченцы наехали на таджиков, которые в общаге живут. Ссора произошла на стороне, но разбираться кавказцы приехали в хостел. Ну а там уже кто под руку попался, тот и получил.

По словам нашего собеседника, конфликт случился из-за «накосячившей» на какой-то стройке бригаде. Мол, работяг пытались заставить что-то переделывать, но те были не робкого десятка и дали отпор. «Наказывать» их приехали в выходной (было воскресенье) с доставкой на дом. Правда, есть и другая версия. Якобы на самом деле кавказцы наехали на цыган, а обитатели хостела просто не в нужном месте оказались.

Впрочем, полиция разобралась предельно быстро. У 54 из 66 задержанных иностранных граждан обнаружились нарушения миграционных законов России. 49 человек за это решили депортировать из страны. 37 уже выслали на днях, 12 оставшихся отправят за их же счет самолетами на родину в ближайшее время.

У дома в Мытищах, где была бойня, теперь тишина. Фото: Александр РОГОЗА

ЭХО ВОЙНЫ И СИЛА ВОТСАПА

Президент Федерации трудовых мигрантов России Вадим Коженов рассказывает, что после большинства этих драк старается узнать, из-за чего случился конфликт.

- Но как правило, никто даже не может вразумительно назвать первопричину. Обычно это банальная бытовуха: кто-то на кого-то не так посмотрел, слово за слово…

Однако на месте стычки с участием нескольких человек в течение считанных минут появляются десятки, если не сотни «кунаков».

- Ну вы же понимаете, что в Москве на каждом квадратном километре находится большое количество иностранцев. Есть земляческие вотсап-чаты, в которые кто-то может закидывать информацию: мол, наших бьет! Некоторые - не разбираясь, кто прав, кто виноват - приезжают поддержать своих, - говорит Коженов.

Впрочем, уже известно, что самая крупная драка последнего времени - в Кузьминках - с одной стороны тоже началась со спонтанной стычки. С другой - была заранее хорошо подогрета в этих самых вотсап-группах.

- За день до большой драки в Кузьминках практически на том же месте случилась драка поменьше. Таджики напали на парней-киргизов, - рассказывает один из представителей киргизской диаспоры. (У товарищей из Таджикистана, естественно, диаметрально противоположное мнение).

В соцсетях быстро разлетелось видео, как в карете скорой помощи едут двое киргизов в окровавленных бинтах, а врачи их расспрашивают: сколько раз вас ножом ударили?

- На следующий день на то же место приехали другие ребят, стали искать, кто земляков порезал. А там на пятачке стояло несколько таксистов из Таджикистана. Ну и пошел замес…

А вот с этого места расскажем поподробнее.

Киргизия и Таджикистан этой весной фактически находились в состоянии войны. Конфликт из-за водозабора в приграничных районах закончился обоюдными арт-обстрелами. Итог - 36 убитых (из них 33 гражданских) со стороны Киргизии, 19 со стороны Таджикистана (9 гражданских). Так что в Кузьминках сцепились не только за давешних пострадавших, но и за убитых в далекой Баткенской области, которая находится в 3000 км от Москвы.

И, разумеется, никому не нужно, чтобы мигранты выясняли друг с другом свои региональные отношения в России.

Один из пострадавших в драке у метро Кузьминки. Фото: Baza

ДАЕШЬ ФАКТОР СТРАХА!

Еще один важный вопрос: почему вся эта активация драк между гастарбайтерами происходит именно сейчас? Сложно припомнить такой частоты в прежние годы.

Многие эксперты связывают эту серию мигрантских побоищ напряжением из-за пандемии и ковида. Мол, границы долго были закрыты, а потом рейсы запустили, но билеты такие дорогие, что домой не попасть.

А еще, говорят эксперты, СМИ могли бы… и погромче трубить про эти самые драки.

- На мой взгляд, нужно было не только о самих драках говорить, но и снимать задержанных, которым светила депортация, - рассуждает Коженов. - Только у канала «Россия» был двухминутный сюжет - они сняли сидящего за решеткой рыдающего парня. Потому что его высылают из страны, закрывая въезд. И он плачет: ему перед родителями стыдно. Вот об этой депортации нужно было после первой же драки везде рассказывать. Чтоб фактор страха у мигрантов включился. Если вы почитаете комментарии самих мигрантов в интернете, многие как раз это решение о депортации поддерживали. Мол, все это надо сразу пресекать на корню, чтоб законопослушным людям не приходилось страдать за хулиганов. Ведь аукнулось всем. Например, после драки в Кузьминках в рамках проверки документов в отделы полиции доставили более 6 тысяч человек.

КСТАТИ

Может вернуться под чужим именем?

Помимо самой депортации нарушителям миграционных законов грозит и запрет въезда в Россию на срок в 3 года, 5 и 10 лет, в зависимости от статьи. При этом высланные из страны за участие в драках получают запрет на целых 40 лет.

Звучит мощно. Но есть одно маленькое «но». По практике прошлых лет можно с уверенностью утверждать, что какая-то часть депортированных возвращается в Россию чуть ли не в ближайшие месяцы. В среднеазиатских республиках за 100-200 долларов можно запросто получить новенький (и совершенно настоящий) паспорт, поменяв в нем ФИО и скорректировав дату рождения.

- Такая проблема была и есть, - соглашается Вадим Коженов. - Думаю, на территории России действительно немало иностранных граждан, которые проделали такой фокус. Но сейчас под чужим именем в Россию уже не въехать. Потому что все мигранты, приезжающие на работу, в обязательном порядке проходят дактилоскопию. Летом Госдума приняла закон, который распространяет это правило даже на граждан стран Евразийского экономического союза (Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения, - Авт.), которые имеют право работать в России без патента.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Диаспоры сцепились на 9 мая»

- К сожалению, нельзя отрицать, что уроженцы разных стран СНГ так или иначе переносят свои конфликты на территорию России, - говорит председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов. - И этого, конечно, делать нельзя. Есть еще одна проблема. Почему-то когда речь заходила о национализме, априори в этом контексте речь шла о русском национализме, скинхедах и прочем. Но ведь у других народов бывшего СССР тоже есть свой национализм. Особенно это касается более молодого поколения, которое не застало СССР, не понимает, как была устроена та страна и не знает, что такое дружба народов. Знаете, несколько лет назад был некрасивый случай. 9 мая по Тверской должен был идти Бессмертный полк. И в этой толпе были в том числе и представители разных диаспор. Так вот представители двух стран, которые в многолетнем конфликте между собой, сцепились прямо там. Во время шествия в честь победы над фашизмом. Их, конечно, растащили. Но позорище, конечно, было.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Так не пойдет!»

Сергей Собянин, мэр Москвы:

«Москва - город, в который ежегодно приезжают миллионы людей не только из наших регионов, но и других стран. Традиционно с целью трудоустройства к нам прибывают сотни тысяч мигрантов из стран СНГ. Большинство ведет себя законопослушно. Но, к сожалению, не все. Последнее время произошло несколько серьезных правонарушений, массовых драк.

Так не пойдет. Таким гостям мы не рады. Поэтому полиция в последние месяцы провела жесткие рейды. Возбуждено 800 уголовных дел, депортировано около 200 человек, 17,5 тысячам запрещен въезд в страну.

Кому-то это может показаться чрезмерным. Но так будет и впредь. Москва - город гостеприимный. Но будьте добры в гостях вести себя подобающим образом».