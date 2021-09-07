Поклонники радуются за Анну Курникову после заявления Энрике Иглесиаса

Анна Курникова и Энрике Иглесиас Фото: EAST NEWS

Анна Курникова и Энрике Иглесиас вместе 20 лет. У влюбленных подрастают трое детей. Однако знаменитости по сей день не женаты. Певец не раз заявлял о своей готовности пойти под венец. Теперь этому никто и ничто не мешает.

Энрике Иглесиас выступил с новым заявлением. Певец сообщил, что завершает свою творческую карьеру. Как объяснил артист, он уже дано задумывается о том, чтобы уйти "на покой". "Я размышляю на эту тему даже не месяцы, а последние несколько лет. В первый раз я задумался об этом еще в 2015-м!", - цитирует Иглесиаса издание People.

Фанаты пришли в восторг от этого известия. Многие отмечают, что единственной причиной, удерживавшей артиста от женитьбы на Анне Курниковой, была как раз боязнь потерять значительную часть своих ревнивых фанаток. Но теперь, когда Иглесиас завершит карьеру, ничто больше не будет мешать ему сыграть свадьбу с блондинкой. Поклонники надеются увидеть свадебные фотографии счастливых жениха и невесты.

Стоит отметить, что сейчас вокалист искренне наслаждается ролью многодетного отца. Вместе с Анной Курниковой он воспитывает троих детей. Старшим близнецами Люси и Николасом, скоро исполнится по четыре года. Малышка Маша появилась на свет в январе 2020-го. Она стала любимицей семьи.

Энрике присутствовал на родах. Он очень трепетный родитель. "Я не променял бы все это ни за что на свете!" - честно признавался Иглесиас. Как рассказывал певец, он отлично справляется со сменой подгузников и может, когда нужно, покормить кроху их бутылочки.