2020-04-06T13:41:12+03:00
Звезды

"Как она похожа на Анну": Иглесиас показал двухмесячную дочь Машу от Курниковой

Певец станцевал с малышкой
Ольга ЛИБГАРДТ
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В конце января 2020 года Анна Курникова родила Энрике Иглесиасу третьего ребенка.В конце января 2020 года Анна Курникова родила Энрике Иглесиасу третьего ребенка.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В конце января 2020 года Анна Курникова родила Энрике Иглесиасу третьего ребенка. Девочку нарекли русским именем Маша. Счастливые родители опубликовали трогательные снимки малютки из роддома, чем привели поклонников в восторг. И вот на днях испанский певец решил показать подросшую малышку.

Энрике Иглесиас поделился умилительным роликом с новорожденной дочерью Машей. Судя по всему, 44-летний артист без ума от своей младшенькой. Он танцует с малышкой под песню "We Are Young" группы Fun. Дочка сидит на коленях у папочки. Он, в свою очередь, держит девочку за руки и двигается с ней под музыку.

Маша в крошечном темно-синем платье от Gucci выглядит очаровательно. За два месяца девочка подросла, у нее голубые глаза и светло-рыжие волосы. Маленькая красавица очень похожа на свою прекрасную маму Анну Курникову.

"Копия Анна", "Чудесная малютка", "Папина принцесса", "Самое милое, что я видела за последнее время", Как она похожа на Анну", "Какая глазастенькая!", "Хорошка", "Все дети Иглесиаса рождаются копией Курниковой", - комментирую подписчики.

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Энрике Иглесиас танцует с новорожденной дочкой Машей
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Ранее Иглесиас рассказывал, что старшие дети - двухлетние близнецы Люси и Николас - прекрасно приняли Машу. "Когда мы ехали из госпиталя домой с Машей, я волновался, как они отреагируют? Однако все прошло совершенно гладко. Им очень нравится и Маша, и их роли старшего брат и сестры", - делился певец.

Он наслаждается своим отцовством: "Я не сплю, но я прекрасно провожу время! Я бы не променял это ни на что на свете. Я легко меняю подгузники и могу покормить Машу".

Напомним, Анна Курникова и Энрике Иглесиас познакомились в 2001 году на съемках клипа Escape, в котором Анна исполнила главную роль. С тех пор они не расставались. 16 декабря 2017 года у пары родились сын Николас и дочь Люси. В марте 2018-го певец впервые рассказал о малышах: "Любите своих детей! Я своих люблю безумно!". Доподлинно неизвестно, состоят ли Анна и Энрике в официальном браке. Во всяком случае в октябре 2018 года в разговоре со светскими хроникерами Иглесиас назвал Курникову женой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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