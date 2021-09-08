Срезать грибы или выкручивать: разбираемся с ученым, как правильно это делать

Чтобы вред, наносимый грибнице, был минимальным, грибы следует не выдергивать или срезать ножиком, а аккуратно выкручивать Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Подмосковье сейчас в разгаре грибной сезон. Грибов сейчас просто море. Подосиновики и маслята, подберезовики и лисички, белые и опята - ежедневно любители тихой охоты из близлежащих лесов привозят наполненный ароматные корзины.

Несмотря на то, что сбор грибов - занятие миротворящее и медитативное, между участниками тихой охоты ведутся бурные споры: как все-таки правильно собирать грибы. Часть грибников уверена, что найденные трофеи нужно аккуратно срезать ножиком. Тогда грибница не пострадает, и лес продолжит радовать нас своими дарами. Другие же точно так же железобетонно убеждены, что грибы нужно вынимать из земли руками. Мол, большая часть грибницы все равно находится под землей, и если срезать гриб, то остатки ножки начнут гнить и заразят грибницу.

Чтобы прояснить этот спор, мы обратились за консультацией к ведущему специалисту Кафедры микологии и альгологии Биофака МГУ имени М.В. Ломоносова Максиму Юрьевичу Дьякову. Оказалось, не правы ни первые, ни вторые:

- Чтобы вред, наносимый грибнице, был минимальным, грибы следует не выдергивать или срезать ножиком, а аккуратно выкручивать. При резком выдергивании гриба мы можем нанести значительные повреждения грибнице. Но также опасным может быть и срезание гриба ножиком. Поскольку таким образом, мы открываем ворота для самых разных видов инфекции, опасных для грибов. А вот если гриб аккуратно выкрутить, то наносимый грибнице вред получается минимальным. Она практически не повреждается и остается в целостности и сохранности. Довольно быстро восстанавливается, а, значит, через некоторое время на этом же месте или где-то поблизости мы сможем отыскать еще один гриб.