Пять самых опасных научных мифов современности: Все натуральное полезно, а эпидемия ковида - заговор фармацевтов

После прихода коронавируса в этой области - настоящий фейерверк. Открываешь любую соцсеть и находишь страшилки на любой вкус Фото: REUTERS

- Когда мы открываем соцсети, то первым делом узнаем, что ученые очередной раз изобрели революционное лекарство против рака. Это уникальное средство, которое выделяют из растений с южного склона определенной горы строго в конкретное время суток, и поэтому оно стоит как крыло от боинга. Его обязательно нужно купить - вот вам ссылка на покупку, - приводит жизненный пример научно-медицинский просветитель, терапевт, токсиколог Алексей Водовозов. - Если же вы попытаетесь докопаться до первоисточника об открытии, то найдете как максимум пресс-релиз какого-нибудь научного института или - в самом лучшем случае - научную статью. А из нее узнаете, что успех в лечении достигнут у крыс, причем, особенного вида - специально выращенных для какой-то цели (ну, это как если бы человека модифицировали в пробирке, чтобы чем-то полечить. - Авт.). И эффективно лечить удается только один определенный вид рака у этих подопытных животных. И еще куча оговорок, которые дают понимание: до людей это открытие, скорее всего, никогда не дойдет.

Подавляющее большинство научных результатов на самом деле именно так и выглядят. Каких-то реально прорывных вещей крайне мало, предупреждает эксперт. Поэтому обольщаться, безосновательно рассчитывать на спасение и уж тем более отдавать свои деньги непонятно за что - не стоит.

- Настоящие прорывы зачастую отмечаются премиями - например, Нобелевской, - продолжает Водовозов. - Или авторитетные международные научные журналы типа Nature или Science выпускают рейтинг 10 главных открытий года (заметьте, 10 во всем мире за весь год, а не «сенсации» через день!). Вот по этим спискам можно понять, как выглядят реальные научные новости, а не высосанные из пальца. Все остальное, мягко говоря, - пена, и ее, к сожалению, очень много. Зачастую эта пена крутится вокруг основных мифов.

О самых распространенных из них эксперт рассказал в просветительской лекции «Прожарка научных мифов» в рамках марафона Всероссийского общества «Знание».

МИФ 1: ПАНДЕМИЮ КОРОНАВИРУСА РАЗДУВАЮТ АЛЧНЫЕ ФАРМГИГАНТЫ

Излюбленная тематика фейков - все, что связано с теориями заговоров, рассказывает Алексей Водовозов.

- После прихода коронавируса в этой области - настоящий фейерверк. Открываешь любую соцсеть и находишь страшилки на любой вкус. Один из распространенных конспирологических мифов - существование биг фармы (так называют совокупность крупнейших фармацевтических корпораций. - Ред.), которая договорилась с неким мировым правительством. Скупили всех врачей - кроме самых сознательных, отговаривающих от прививок - и через них влияют на людей.

«Вынужден вас разочаровать: фармкомпании между собой договориться не могут, - разводит руками эксперт. - Они конкуренты. Рынок платежеспособных клиентов относительно небольшой, приходится драться за них, ни о каком сговоре речи идти не может. Это ярко продемонстрировала история с гонкой вакцин против ковида, в том числе».

МИФ 2: ВАКЦИНЫ НАС ПОГУБЯТ

Еще один живучий и набирающий силу миф - теория о вреде прививок.

- В коронавирусную эпоху антипрививочники явили себя во всей красе, - констатирует Алексей Водовозов. - Причем, увы, в нашей стране это особенно заметно. Если Евросоюз вакцинировался уже в среднем на 70%, то мы примерно на 30%. Это очень печально. Россия превращается в чумной барак, очень не хотелось бы, чтобы так было и дальше.

Самые распространенные мифы противников антиковидных вакцин, не имеющие ни малейшего отношения к действительности, такие:

- вакцинация приведет к бесплодию,

- после прививки будут страшнейшие отдаленные последствия вплоть до рака,

- вакцина убьет ваш естественный иммунитет,

- при аллергии и аутоиммунных заболеваниях прививка лишит последнего здоровья,

- молодым и здоровым вакцина сделает только хуже.

Еще один живучий и набирающий силу миф - теория о вреде прививок Фото: REUTERS

МИФ 3: СПАСЕТ ТОЛЬКО АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МЕДИЦИНА

- Как сказал австралийский комик Тим Минчин, альтернативная медицина это такая, про которую не доказано, что она работает, либо доказано, что она не работает, - цитирует Алексей Водовозов.

Тем не менее о различных направлениях «чудо-медицины» мы слышим из каждого утюга: гомеопатия, натуропатия, аюрведа, остеопатия и даже уринотерапия.

- Как отличить настоящего врача от шарлатана или приверженца нетрадиционных медицинских практик? - спросили лектора ведущие марафона Общества «Знание».

- Во-первых, если вам обещают золотые горы, полное излечение «от всего», нужно сразу понимать: это ерунда. Ну не бывает такого, чтобы вы сели, вам прикрепили один приборчик и оздоровили-омолодили, как в сказке. Второй тревожный звонок - когда предлагают лечение биодобавками. Задумайтесь, как расшифровывается аббревиатура: биологически активная добавка к пище. То есть БАДы это это пищевой продукт, не лекарство, запомните! Ожидать чудес от морковки довольно оптимистично. Биодобавки - то же самое. Они не могут никоим образом лечить.

МИФ 4: УЗНАТЬ ВСЕ ПО КАПЛЕ КРОВИ ИЛИ РАДУЖКЕ ГЛАЗА

Этот миф очаровывает многих. Еще бы: сдать всего один анализ или быстренько пройти единственное обследование на «волшебном» аппарате - и вуаля: о вашем организме известно все.

- Один из самых популярных мифов гласит, что существует некая уникальная, универсальная диагностическая методика, которая позволяет весь человеческий организм от и до проверить и найти все заболевания, включая те, которые еще «прячутся». Делается это на каком-нибудь передовом энерго-информационном уровне, например, - рассказывает Алексей Водовозов.

Если вам такое обещают, то это, мягко говоря, неправда, просвещает эксперт. «Потому что любая самая современная диагностика - как инструментальные, так и лабораторные исследования - идут по пути специализации. ЭКГ умеет одно, МРТ- другое. Если мы хотим «узнать все» о человеке, нам придется сделать ему несколько диагностических исследований разом», - отмечает медик.

МИФ 5: НАТУРАЛЬНОЕ ВСЕГДА ПОЛЕЗНО

- Как токсиколог могу сказать: неет, очень много всего натурального, которое человека убивает. Например, бледные поганки, беладонна замечательно справляются с этой задачей, - напоминает Водовозов. Врачи-аллергологи в свою очередь советуют быть поосторожнее с фитокосметикой. Именно такие кремы чаще вызывают неприятные реакции у аллергиков.

А вот когда заходит речь о витаминах, то медицинский эксперт выступает за их поступление с продуктами, а не в виде драже из аптек (кроме случаев, когда другого выхода нет).

- Казалось бы, что плохого, если химическое соединение, которое синтезировано, точно такое же по свойствам, как в продукте. Но! Здесь есть нюанс. Когда мы покупаем в аптеке витамин С, то получаем только его. Если тот же витамин к нам в организм поступает из яблока, то заодно мы съедаем большое количество клетчатки, других микроэлементов и прочих полезных вещей. В этом плюс натуральных источников витаминов.

КСТАТИ

Кроме продуктов витамины сегодня можно встретить в виде биодобавок и лекарств. Эксперт советует выбирать второй вариант: «Просто потому, что лекарства перед регистрацией гораздо лучше проверяются, не только на безопасность, но и на эффективность», - поясняет Алексей Водовозов.

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