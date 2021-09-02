Коронавирус может висеть в воздухе до 9 часов. Как от него защититься

SARS-CoV-2 передается не только капельным путем, но и аэрозольным. Фото: Shutterstock

Доктор биологических наук, вирусолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала в своем инстаграме, как нам обустроить вторую линию обороны от коронавируса. Ведь первой линией, бесспорно, является вакцинация.

Между тем, только ею защитные методы не исчерпываются. Хотя бы потому, что не все могут быть привиты по совершенно разным причинам. Например, до сих пор в России не делают прививки от ковида детям и подросткам младше 18 лет. А научные данные говорят о том, что зачастую бывает так, что коронавирус попадает в организм ребенка повторно и, если в первый раз он переносил инфекцию без выраженных симптомов, то во второй раз заболевание проявляет себя во всю силу. Особенно это важно понимать в связи с тем, что начался учебный год и дети вернулись в классы, где будут активно обмениваться не только знаниями, и впечатлениями, но и самыми разными вирусами.

ПОЧЕМУ ВАЖНА ВТОРАЯ ЛИНИЯ ОБОРОНЫ ОТ КОВИДА?

Дело в том, что SARS-CoV-2 передается не только капельным путем, но и аэрозольным, напоминает Анча Баранова. На первый взгляд может показаться, мол, нет никакой разницы, - и то и то через воздух. Однако это два принципиально разных способа, аэрозольный дает большую заразность.

При воздушно-капельном пути капли с вирусом, которые выделяются в воздух после чиха или кашля, - тяжелые. Они быстро оседают на пол или другие поверхности, высыхают, а содержащийся в них вирус разрушается и не может заражать. Аэрозоль с вирусом имеет настолько легкие частицы, что они часами не оседают, не падают вниз, а продолжают носиться потоками воздуха.

- Это выяснили ученые из Сингапура - страны, которая создала широко обсуждавшуюся стратегию «Жизни с ковидом», - пишет в своем блоге Анча Баранова. - Они показали - аэрозоли от говорящего человека способны провисеть в неподвижном воздухе аж до 9 часов, с периодом полураспада 87,2 мин. Чем больше воздухообмен, тем быстрее распад, и тем безопаснее воздух.

Перемещение аэрозолей по комнате происходит хаотично, оно зависит от отдельных воздушных потоков. Тут играют роль и тип вентиляции, который есть в помещении, и кто и как перемещается в помещении, и как долго происходит смешивание мельчайших частиц в воздухе. Просчитать все это очень сложно. Однако доказано, что при разговоре и пении 85 процентов вируса выделяется в виде аэрозоля, и лишь 15 процентов как крупные капли.

Перемещение аэрозолей по комнате происходит хаотично, оно зависит от отдельных воздушных потоков. Фото: Shutterstock

КТО НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМ?

Учитывая то, что коронавирус может находиться в неподвижном воздухе до 9 часов и попадает в аэрозоль – мельчайшую взвесь – в основном именно через разговоры, наиболее уязвимыми являются:

- школьники и учителя,

- студенты и преподаватели университета,

- сотрудники офиса,

- работники банков, поликлиник, магазинов - список можно продолжать.

ЧТО НАС ЗАЩИЩАЕТ?

1. Респираторы по-прежнему в тренде.

Вероятно, всем уже надоели напоминания о том, что нужно по-прежнему носить маски в общественных местах, в транспорте, в многолюдных и плохо проветриваемых помещениях. Однако профессор Анча Баранова настаивает на том, что нужно носить не просто маски, а респираторы. По словам ученой, маски защищают от проникновения вируса на 10 процентов, что уже – барьер, однако зазоры вверху и по бокам сильно снижают защитный эффект. Особенно «не везет» в этом плане людям с усами и бородой. Маска в этом случае не прилегает к коже. А вот респираторы справляются с задачей намного успешнее.

Подходящие модели респираторов:

N95

KN 95

3M (FFP 3)

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ!

Барьерные прозрачные перегородки в магазинах, банках, других местах общественного пользования не защищают от вируса в аэрозоли. Это может быть барьером только для капель.

2. Рециркулятор воздуха.

Этот аппарат потребуется дома только в том случае, если в одной квартире проживает больной ковидом, чтобы не заразить домочадцев. Или если в вашей семье есть особо уязвимый к инфекциям человек, у которого по каким-то причинам ослаблен иммунитет. Однако для школ и помещений без промышленной вентиляции, считает Анча Баранова, в условиях, когда проветривание исключено или ограничено, побороть коронавирус может помочь рециркулятор воздуха.

Рециркулятор сконструирован из ультрафиолетовой лампы, которая работает на безопасной длине волн, непрозрачного корпуса и вентилятора. Таким образом, аппарат не выделяет в процессе работы озон, как это делают ультрафиолетовые лампы другого спектра, и может использоваться в присутствии человека, в том числе и в детских учреждениях.

3. Наконец, доктор Комаровский, известный педиатр и телеведущий, напоминает: при таком способе распространения инфекции обязательно проветривать помещения. Как можно чаще и интенсивнее. Это ничего вам не будет стоить, а концентрацию вирусного аэрозоля уменьшит значительно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Названа главная мишень коронавируса. И это не легкие

Выводы зарубежных исследователей прокомментировал в эфире Радио «Комсомольская правда» директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян (подробности)

Новые штаммы коронавируса наступают. Нужно ли срочно менять состав вакцин

Замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная оценила нынешнюю ситуацию и перспективы на осень в эфире Радио «Комсомольская правда» (подробности)