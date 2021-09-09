Пили из болота и ели траву: Как маленькие дети сутками выживают в таежных дебрях

Когда мальчика нашли спустя две ночи, он едва шевелился и не мог говорить. Фото: Пресс-служба областного СУСК

Случай чудесного спасения девочки, заблудившейся в дремучем бору под Смоленском, не уникален. В нашей лесной стране такое не раз случалось. Например, из недавних происшествий: 4-летний Дима Песков из Екатеринбурга

9 июня 2017 года приехал с родителями на рыбалку на Рефтинское водохранилище. Заночевала семья в палатке. А утром отец и сын отправились в лес за дровами. В лесу на ребенка набросились комары, и он закапризничал. Тогда отец, если верить ему на слово, велел Диме вернуться в палатку, которая еще была на виду за деревьями.

4-летний Дима Песков пять дней провел в лесу. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Отец пришел к палатке минут через 10. Ребенка не было. Родители кинулись в лес, кричали Диме, но он не откликался. Скоро начались масштабные поиски с привлечением спасателей, кинологов, вертолета. Более 500 человек искали Диму. Но ребенок как в воду канул. Искали его водолазы на дне водохранилища. Температура ночью опускалась до +5. Лил дождь. К тому же местный лес опасен клещами и даже медведями. Следователи уже стали подозревать отца в убийстве сына.

Но на пятые сутки ребенок нашелся в 7,5 километра от палатки. Дима сидел под березой обессиленный, облепленный клещами, простуженный. Он не мог ни шевелиться, ни говорить. 5 дней провел в реанимации с тяжелой пневмонией. Потом рассказал, что пил болотную воду и ел траву. Здоровье восстановилось. Почему заблудился, Дима объяснить не смог.

Пропал под Омском

Трехлетний Коля Бархатов заблудился в тайге на севере Омской области, в Большереченском районе. 13 августа 2019 года поехал с отцом, братьями, бабушкой за ягодами. В лесу скоро устал, и его оставили в машине поспать.

Когда взрослые вернулись с дарами природы, Коли в машине не было. Ребенок был легко одет. Температура в первую ночь опустилась до +11. Столь же прохладной оказалась и вторая ночь. Колю искали более 700 человек, включая кинологов с собаками. А также работали два вертолета и три легких самолета с тепловизорами, квадрокоптеры и наземная техника. Было предположение, что мальчик испугался наказания за свой уход, потому боится выйти к людям. Поэтому спасатели записали голос его матери и включали его по громкой связи. Тщетно. В сетях резко активизировались мошенники, прося от имени родителей денег на поиски малыша. Наконец 15 августа ребенок был найден. Изможденный, сильно искусанный мошкой и комарами. Обезвоженный. Едва шевелился, не мог говорить. Но скоро поправился. Как малыш пережил две холодные ночи - загадка.

Случай в Нижегородской области

LIZA ALERT

Пятилетняя Зарина 18 августа 2019 года отправилась в нижегородский лес, чтобы найти там бабушку с дедушкой, которые ушли за грибами.

Заблудилась. В первую ночь попала под сильный дождь, продрогла, после чего сняла одежду и обувь, осталась в одной футболке и легких штанишках. Зарину несколько дней искали около тысячи человек с привлечением всевозможной техники. То и дело натыкались на свежие медвежьи следы. Нашли ребенка только вечером 21 августа в двух километрах от дома. Она лежала на разорванной клеенке и уже не могла двигаться. Конечно же, вся искусанная насекомыми. По словам девочки, все эти дни она ничего не пила и не ела. Как рассказала спасатель Татьяна Солдатова: «Шея у девочки была вся покусана. Ноги в рваных ссадинах, сапожки лежали рядом, она замерзшая, продрогшая, клееночку разорвала, пыталась лежать, согреться на этой клееночке, ее всю трясло».

Поиски под Вологдой

Василиса Пекур. Фото: Личный архив

4 сентября 2019 года в селе Красном Вологодской области пропала двухлетняя Василиса Пекур. Утром она играла в песочнице на окраине села. Мать отлучилась на 10 минут, чтобы покормить грудничка. Василису оставила под присмотром сестер 4 и 6 лет.

Вернулась - девочки нет, а старшие понятия не имеют, куда она делась. Малышку искали более 400 волонтеров, квадрокоптер. Температура по ночам до +6. А девочка пропала в платьице и колготках. Малышку нашли в небольшой ложбинке на третий день. Она была очень слаба. Запуталась в кустах, лежала и скулила... Уставшая, истощенная, почти без одежды. По прямой от песочницы до ложбинки - километр. Почему ее не отыскали в первый же день, непонятно. По одной из версий, Василиса все же была похищена и потом подброшена в лес...

Якутская потеряшка

3-летней Карине помогал щенок. Но как она сумела продержаться 12 дней в тайге, все равно непонятно! Фото: ГУ МЧС Якутии

Но наиболее драматический случай произошел в Якутии.

29 июня 2014 года Карина Чикитова (3 года и 9 месяцев) приехала с мамой в село Олом. В тот же день из соседнего села к девочке приехал отец. Родители Карины были в разводе. Отец пообщался с дочкой и

уехал тушить лесные пожары. Девочка играла во дворе со щенком. И никто не заметил, как она вместе со щенком удалилась в лес.

Мама Карины заметила пропажу девочки только спустя трое суток, когда к Карине опять приехал отец. Прежде мама была уверена, что дочка находится у отца... Девочку искали, как говорится, всем миром, с каждым днем все меньше веря в благополучный исход. Температура ночами опускалась до +10. В тайге полно опасных зверей. Где-то на 5-й день спасатели столкнулись с огромной разъяренной медведицей, которую, по их рассказам, удалось прогнать выстрелами в воздух. Еще оставалась небольшая надежда, что девочка жива, так как она пропала вместе со щенком. А стало быть, могла по ночам греться его теплом. Но на 9-й день поисков щенок вернулся в село Олом. От истощения он едва держался на лапах. Тогда-то у спасателей пропала последняя надежда. Оставалось только искать останки девочки. Но на

12-й день на берегу реки обнаружились следы босых детских ножек. А после эти следы вывели спасателей и на Карину. Как рассказывал первый увидевший потеряшку спасатель Артем Борисов: «Она сидела в камышах, в зарослях... и молчала, я мог ее не увидеть. Но она меня заметила и протянула ручки. Сразу попросила попить и что-нибудь поесть, заплакала. Я и сам, если честно, чуть не заплакал...»

Девочка была в легкой кофте и одних колготках. Ботиночки потеряла. Сильно истощенная, вся покусанная насекомыми. Как удалось ей выжить, остается только гадать.

От авторов

Однако же, к сожалению, немало случаев, когда детей, заблудившихся в лесу, не удалось найти живыми. И взрослым необходимо про это знать. Но при нынешних технических возможностях детей легко уберечь на природе от подобных приключений, если надеть на ребенка электронный браслетик-маячок, которых в продаже огромный выбор.

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