«При обрушении упала на нижний этаж, но вернулась спасать детей»: 40-летняя женщина чудом выжила во время взрыва в Ногинске

После взрыва в девятиэтажке на окраине подмосковного Ногинска, обрушившего квартиры на трех этажах, в местную районную больницу доставили семерых пострадавших. Фото: Александр РОГОЗА

После взрыва в девятиэтажке на окраине подмосковного Ногинска, обрушившего квартиры на трех этажах, в местную районную больницу доставили семерых пострадавших. По данным kp.ru, среди них оказалась целая семья Ефименко - мама, папа и двое детей.

Одна из дочек - та самая пятилетняя Олеся (имя изменено, - Авт.), которая после взрыва лежала на краю обрушившегося этажа и которую спустили на руках вниз спасатели.

- В момент ЧП мама собирала детей в детсад и школу - квартира Ефименко находится на четвертом этаже, - рассказал источник в правоохранительных органах. - После взрыва пол одной из комнат рухнул на третий этаж и мама, Наталья Ефименко, упала вниз. Но каким-то чудом сумела по обломкам забраться наверх, чтобы спасти детей. Старшую дочь женщина нашла под шкафом - тот упал на девочку, но она чудом почти не пострадала.

- Жизням девочек ничего не угрожает, у них ушибы и ссадины, - рассказал сайту kp.ru и.о. главврача Ногинской вентральной больницы Елена Тихонова. - Они сильно напуганы, конечно. С девочками уже работали психологи. Младшая сейчас спит. Она сказала, что очень сильно устала. Девочки размещены в отдельно палате вместе с мамой.

- В каком состоянии мама?

- Состояние средней тяжести. У нее сотрясение головного мозга, ушибы. Но переломов нет. У папы тоже есть повреждения, закрытая черепно-мозговая травма.

Среди пострадавших, которых доставили в больницу, есть целая семья - мама, папа и двое дочек Фото: Александр РОГОЗА

По словам Елены Тихоновой, из семи доставленных в больницу одна женщина уехала домой после осмотра - медпомощь ей не понадобилась. Один пациент находится в тяжелом состоянии. У него травма головы и перелом бедра. Мужчину готовят к переводу в московский госпиталь имени Вишневского.

Как стало известно «КП», по данным спасателей на момент взрыва в пострадавших квартирах находились четырнадцать человек.

- Трем гражданам медпомощь не понадобилась, - рассказал «КП» осведомленный источник. - Среди этих трех есть и бабушка, которая в момент взрыва тоже находилась в квартире семьи Ефименко, но вообще не пострадала. Семерых, включая семью, отвезли в больницу. Тело одного погибшего нашли под завалами. Судьба еще троих, включая одного ребенка, остается неизвестной.

Спасатели продолжают разбирать завалы. В ближайшее время на месте должны появиться кинологи с собаками, которых привлекут к поиску выживших:

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