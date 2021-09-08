Названа возможная причина взрыва дома в Ногинске: газ взорвался, когда жильцы утром включили свет

Утром 8 сентября в Ногинске произошел взрыв бытового газа в жилом доме. Фото: прокуратура Московской области

В подмосковном Ногинске спасатели продолжают разбирать завалы дома улице 28-го Июня, 9а. Эпицентр взрыва был в квартире на третьем этаже. Волна буквально выбила часть торцевой стены дома. Разрушены пять квартир на двух этажах. По предварительной информации от Следственного комитета, погибли два человека. Но разбор завалов продолжается.

По данным подмосковного Минздрава, пострадавшими числятся восемь человек: шесть взрослых и двое детей — девочки 5 и 10 лет. Все доставлены в травматологические отделения местных больниц. В МЧС причиной взрыва называют хлопок газовоздушной смеси.

— У нас обсуждают две основных версии, — рассказали корреспонденту kp.ru местные жители. — Первая, это один из жильцов грелся, включив газовую плиту. Отопления же нет, а на улице холодно. Из дома спасатели вытащили пьяного пожилого мужчину. Вторая версия, это с вечера забыли выключить газ. А когда утром щелкнули выключателем света, прошла искра.

Поскольку взрыв случился утром, когда начинаются пробки и происходит смена дежурных расчетов, первое время на месте спасатели работали без спецтехники. Раздвижную пожарную лестницу приставили к торцу многоэтажки, в которой зияет дыра. Очевидцы сняли, как на краю дома сидит пятилетняя девочка. Рядом из-под завалов торчит остов ее кроватки. Спасатели первым делом сняли ребенка, а затем принялись вызволять остальных.

Возбуждено уголовное дело за оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности. Виновнику грозит до десяти лет. На место ЧП вылетел губернатор региона Андрей Воробьев и заместитель Министра МЧС России Илья Денисов.

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