Правила жизни Евгения Зиничева: Когда звонит дежурный, сразу спрашиваю – погибших нет? И потом уже выслушиваю весь доклад

8 сентября 2021 года не стало главы МЧС Евгения Зиничева Фото: REUTERS

8 сентября 2021 года не стало Евгения Зиничева. Глава МЧС погиб во время учений в Норильске, как настоящий спасатель: бросившись вниз за поскользнувшимся оператором. К сожалению, Евгений Николаевич ударился о камень и разбился.

Очевидцы вспоминают, что глава МЧС кинулся на помощь, ни секунды не раздумывая. "Человеческие жизни – это главное", - говорил он в большом интервью нашему спецкору Александру Гамову. Именно так он и поступил, совершив свой последний подвиг.

Сегодня в память об ушедшем главе МЧС мы вспоминаем цитаты из того интервью, взятого в конце 2019 года:

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Когда звонит дежурный, сразу спрашиваю – погибших нет? Человеческие жизни – это главное! И потом уже выслушиваю весь доклад. А напряжение - оно всегда.

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Я всю жизнь служил. Мне понятно, как работает подобная система. Структура МЧС была грамотно выстроена до меня, Сергеем Кужугетовичем Шойгу. [....] Если система устойчива, то не имеет большого значения, кто будет министром.

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[о взрыве в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря 2018 года. Тогда погибли 39 человек. Но под обломками спасатели живого 11-месячного ребенка - Ваня Фокин пролежал 35 часов при температуре -30]

Конечно, всегда хочется верить в лучшее, но надежды было мало. И когда живого малыша нашли... Перед этим я доложил Президенту Владимиру Владимировичу Путину: «Мороз минус 30, все засыпано. Скорее всего, живых нет». И то, что мы нашли Ваню – это просто чудо. Президент был крайне собран в эти дни, и сообщение о Ване воспринял с облегчением и сказал: «А живые все-таки есть». Я ему ответил: чудо!

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Говоря о трагедии в Магнитогорске, хотел бы остановиться на одном моменте. На обвалившейся после взрыва стене дома свисали ободранные клочья обоев. И один из волонтеров, который помогал нам на площадке, оказался священнослужителем. Он обратил внимание на уцелевшую икону, висевшую на поврежденной стене практически над тем местом, где нашли ребенка. Это была икона Богородицы «Семистрельная», как принято считать в народе, ограждающая от «всякого зла», «дарующая благодать» и «смягчающая сердца».

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Есть страх принятия сложных решений, в силу ограниченности во времени, но это несопоставимо с чувством риска при работе спасателей в экстремальных условиях.

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У меня самого нет предубеждений и суеверий. Но когда это касается других людей…

...Магнитогорск, поздний вечер. Приходит кто-то из местной администрации и говорит, что в городе есть экстрасенс, который предсказывает победы спортивным командам. По словам экстрасенса, в 23 часа может обрушиться стена здания. Не веря в это, без трех минут одиннадцать я даю команду покинуть площадку. Ну, так, на всякий случай. Для спокойствия спасателей. И люди на несколько минут вышли из зоны поиска, постояли, а потом пошли работать дальше.

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К сожалению, мы пока не в силах управлять ни наводнениями, ни разрушительными ветрами. Но от людей зависит возможность избежать катастрофических последствий, минимизировать потери.

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Нужно быть всегда готовым к чрезвычайной ситуации и вести себя – соответственно, не теряя головы. И помнить, что «безопасность начинается с тебя»!

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- ...Да! Слушаю! Как? Горячо? Погибшие есть? Уточните и доложите о принятых мерах.

Можно сказать, это - эпиграф к нашему интервью. Евгений Зиничев по «горячему» телефону (а они у него в кабинете - в офисе на улице Ватутина - все «горячие») принимал доклад оперативного дежурного (подробности)