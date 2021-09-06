Талибан* объявил об окончании гражданской войны в Афганистане

В Кабульских «магазинах отжатого имущества» продаются американские награды. Фото: Александр КОЦ

- Кажется вам лучше немного задержаться у меня, - заботливо проговорил на неплохом русском продавец «магазина отжатого имущества», глядя в телевизор.

В его лавке – полно «родной» американской снаряги – от формы и ботинок до рюкзаков и обвесов к оружию. Как правило ассортимент набран из разгромленных караванов НАТО. Свежие поставки – с брошенных складов военных баз.

- Что там? – напрягся я.

- Опять Панджшер взяли. Сейчас праздновать начнут.

- Так запретили же…

Продавец пожал плечами – кого здесь когда останавливали запреты?

В понедельник утром со специальным заявлением выступил официальный представитель талибов* Забиулла Муджахид. Он обозвал противников наемниками и заверил, что мятежная провинция теперь полностью под контролем новых властей. Сопротивление, конечно, тут же этот факт опровергло.

Однако в сети сначала появилось фото талибов на фоне резиденции губернатора Пандшера, а затем и видео у мавзолея «Панджшерского льва» - могилы легендарного полевого командира Ахмад Шаха Масуда. Место – священное для сил сопротивления. И с его взятием можно говорить о политическом поражении «Северного альянса 2.0». Панджшер, который не покорился ни советским войскам, ни талибам в 90-х, все-таки утратил свою автономию, которой де-факто обладал десятилетиями.

В сети появилось фото талибов на фоне резиденции губернатора Пандшера Фото: СОЦСЕТИ

Конечно, полностью зачистить ущелье нереально – оно слишком большое и разветвленное, с массой стратегических высот, держать которые у Талибана не хватит сил. Поэтому с партизанщиной новым властям наверняка еще придется столкнуться. Но они уже по своей «новой талибанской этике» объявили о том, что не будут преследовать тех, кто сложит оружие.

«Мы заверяем благородный народ Панджшера, что он не столкнется ни с какими проявлениями дискриминации, все они являются нашими братьями, и мы вместе будем служить одной стране и одной цели, - вещал из телевизора Забиулла Муджахид. – Гражданская война закончена. А у нашего народа появится место для свободы, независимости, процветания, спокойной и счастливой жизни».

- Где же ты теперь будешь брать новый товар? – спросил я у продавца, перебирая «трофейные» шевроны.

Вот знак подразделения служебных собак К-9 – американский флаг и голова пса, выкрашенная в цвета афганского республиканского флага. Смешной патч с шевелюрой Трампа, шлющего поцелуй, шевроны американского посольства, звездно-полосатые орлы на петлички…

- Есть еще награды, - вываливает афганец на стол медали в упаковках. – «Пурпурное сердце» (дается за ранение) - 15 долларов, остальные – по 10.

Награды не номерные, и я, усомнившись в их подлинности, на свой страх и риск покидаю магазин. На улице на удивление тихо. После прошлого «взятия» Панджшера талибы всю ночь палили в небо. В итоге упавшие с большой высоты пули поубивали почти два десятка человек. Забиулла Муджахид призвал соратников отказаться от этой традиции. И, судя по всему, его услышали.

Как правило ассортимент набран из разгромленных караванов НАТО. Фото: Александр КОЦ

После того фальстарта талибы* все-таки добились своего. Поговаривают, что им в этом помог пакистанский спецназ, который наводил авиацию ВВС Пакистана на позиции мятежников. При удивительно молчаливом согласии мирового сообщества. Лишь Иран не очень уверенно осудил военную операцию в Панджшерском ущелье, тем и ограничившись. Китай, США, Россия и Евросоюз дали понять, что не будут принимать чью-либо сторону. В конце концов, проще иметь дело с одной силой с не очень хорошим бэкграундом, чем с разномастными эмирами вилайетов, на которые может распасться Афганистан в случае новой междоусобной войны.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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