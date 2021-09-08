Александр Осипов, губернатор Забайкалья: «Генерал Зиничев всегда был рядом со своими бесстрашными спасателями - в самом пекле»

Александр Осипов, губернатор Забайкалья Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Александр Михайлович, тяжелое известие пришло: Евгения Николаевича Зиничева, министра по чрезвычайным ситуациям, не стало. Я внимательно наблюдал за его работой, и у меня такое ощущение, что он часто приезжал в Читу. И на наводнения, и на пожары, и на разрушения мостов. Я понимаю, что вам сейчас тяжело говорить, потому что вы за время службы губернатором Забайкальского края сблизились с этим человеком.

- Вы правы.

- И для меня это большая потеря. Я с ним знаком с тех времен, когда он был в охране Путина.

- Ну, у меня основные знания об этом человеке основаны на его государственной работе, впечатления о нем, как о государственном деятеле.

Настоящем государственном деятеле.

Мы действительно были очень дружны.

Он был человеком очень высокой нравственности. Настоящий. Очень любил людей. Для них трудился и старался.

Был очень скромным внутренне, ну, не знаю даже, как описать. И при этом абсолютно самоотверженным.

И - очень решительным, когда дело касалось работы, каких-то серьезных решений.

- Можете привести примеры?

- Мы за два последних года существенно снизили количество пожаров в регионе. И перестали быть одним из трех «самых горячих» регионов страны. И МЧС сыграло в этом огромную роль.

Евгений Николаевич, как только ознакомился с ситуацией, сразу же поменял подходы к борьбе с пожарами.

- В смысле?

- То есть, он считал, что с огнём надо начинать бороться не тогда, когда уже все горит. А заранее – в нашем регионе ещё в феврале - марте, когда чрезвычайная ситуация только назревает. То есть, уже в этот период начинают формироваться дополнительные группировки по борьбе со стихией. Евгений Николаевич Зиничев увеличил численность федеральных пожарных у нас, в Забайкальском крае, помог нам разработать план усиленного протипожарного прикрытия.

Про Забайкалье раньше как говорили? Что оно горело всю жизнь и будет гореть. И - что надо махнуть на это рукой.

Вот его личное внимание и отношение к нашим бедам принципиально изменило ситуацию.

- Я, когда работал собственным корреспондентом в Забайкалье, побывал на таких пожарах. Это все очень страшно. Правда ли, что генерал Зиничев никогда не руководил ликвидацией чрезвычайных ситуаций из кабинета или из машины?

- Он всегда был на месте, прямо там, где складывалась наиболее чрезвычайная ситуация, облетал сам на вертолете все очаги. Он все время шел в «гущу» событий. И работал рука об руку со своими подчиненными – со спасателями.

- То есть, генерал Зиничев в самое пекло лез?

- Ну, да, он шел туда, где самая сложная ситуация, всегда находился рядом со своими людьми. Я знаю много людей государственного уровня, министров, их заместителей... Генерал на самом деле был неординарным человеком. И, причем, с высоким уровнем личной скромности. Очень высоким уровнем личной скромности, при этом он реально решал тяжелые вопросы. Даже такие, от которых большинство шарахалось.

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